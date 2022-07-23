40 معتقلاً فلسطينياً في سجون إسرائيل يبدأون إضراباً عن الطعام

السبت 23 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قال نادي الأسير الفلسطيني، السبت، إن 40 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية بدأوا إضراباً عن الطعام، دعماً لمعتقلَيْن دخلا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري.

وأضاف النادي في بيان أن الإضراب "يأتي بعد أن فشلت المحاولات كافة في الوصول إلى حل يضمن تحقيق حرية المعتقلَين خليل عواودة (40 عاماً) ورائد ريان (28 عاماً)".

وذكر البيان أن عواودة "استأنف إضراباً عن الطعام استمر 111 يوماً، بعد أن أوقفه لعدة أيام عقب فشل التوصل لاتفاق يقضي بالإفراج عنه، فيما يواصل ريان إضراباً عن الطعام بدأه منذ 108 أيام".

وأضاف أن عواودة معتقل منذ 27 ديسمبر الماضي، وتقرر تجديد الاعتقال الإداري بحقه لأربعة أشهر، بعد انتهاء أمر الاعتقال الأول الذي استمر 6 أشهر.

ولفت البيان إلى أن ريان "معتقل منذ الثالث من نوفمبر الماضي، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وتم تجديد الأمر للمرة الثانية لمدة 6 أشهر أخرى، علماً بأنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهراً رهن الاعتقال الإداري".

في السياق، قالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "75 معتقلاً سيشرعون الأحد في إضراب مفتوح عن الطعام نصرة للأسيرين المضربين رائد ريان وخليل عواودة".

ولم يصدر بيان بعد من مصلحة السجون الإسرائيلية أو الجهات ذات الصلة حول هذا الإضراب.

وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين في سجونها لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قابلة للتجديد دون محاكمة، بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

وعلى مدى السنوات الماضية، أضرب معتقلون فلسطينيون عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري ونجح بعضهم في وضع حد لاحتجازهم. وتشير إحصائيات نادي الأسير إلى وجود 4 آلاف و650 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، بينهم 180 طفلاً و32 امرأة، وضمن هؤلاء 650 معتقلاً إدارياً، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان