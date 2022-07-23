تأهيل 13 منظمة وجمعية بمأرب في دليل البناء المؤسسي للمنظمات

السبت 23 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اختتم بمحافظة مأرب، دورة تأهيلية لمنظمات المجتمع المدني على دليل البناء المؤسسي للمنظمات غير الحكومية في اليمن، والتي نظمتها مؤسسة ائتلاف سبأ للتنمية والسلم الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة على مدى يومين وبرعاية رسمية من السلطة المحلية بالمحافظة.

وهدفت الدورة التي شارك فيها ٦٥ مشاركا ومشاركة يمثلون 13 منظمة وجمعية محلية، إلى إكسابهم مهارات ومعارف في مجالات البناء المؤسسي وأهمها تعزيز قدرات التنظيم الإداري وإدارة البرامج والمشاريع والتشبيك وبناء الشراكات ووضع الموازنات وغيرها.

وخلال الاختتام أكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، على أهمية إقامة مثل هذه الدورات النوعية للمساعدة في بناء وتطوير منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها الريادي التنموي والاجتماعي والإنساني باعتبارها شريكا مهما للحكومة والمؤسسات الحكومية. وأشار إلى أهمية دور المنظمات غير الحكومية في المحافظة وشراكتها مع السلطة المحلية لمواجهة التحديات الإنسانية والتنموية والاجتماعية التي فرضتها عملية موجات النزوح الكبير إلى المحافظة من مختلف محافظات الجمهورية، نتيجة الاحداث الجارية في البلد ولفت الوكيل مفتاح إلى أن موجات النزوح والحرب فرضت وضعا إنسانيا صعبا للنازحين والمجتمع المضيف يصعب على الحكومة والسلطة المحلية مواجهتها

والتغلب عليها في ظل بنى تحتية متدنية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين وتقديم الخدمات الأساسية والعامة لهم، ما يجعل شراكة المنظمات الدولية والإقليمية مهمة مع الحكومة والسلطة المحلية للمساعدة في مواجهة هذه التحديات والتخفيف من المعاناة الإنسانية وتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف التي تمكنهم من الصمود وتجاوز آثار الأزمة والنزوح والحرب.

وفي افتتاح هذه الدوره الذي حضره أ/ عبدالحكيم القيسي مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل اكد ان المكتب يعمل على تذليل كل الصعوبات امام تمكين منظمات المجتمع المدني المحليه من تطوير عملهم وشراكتهم مع المنظمات الدولية في تنفيذ مشاريعها بالمحافظة . واكد القيسي على الضروره الماسة لوجود منظمات محليه لديها جسور تعاون وتمويل دولي تعمل على تخفيف العبٸ الكبير الذي تتحمله السلطه المحليه في المحافظة من توفير الخدمات العامه وايجاد مشاريع فئوية متخصصه لتغطية الاحتياجات لدى الفئات الضعيفه بالمجتمع اليمني ككل ومأرب على وجه الخصوص ۔

كما دعا الاستاذ سيف مثنی مدير الوحدة التنفيذية في المحافظة خلال مشاركته في فعالية اختتام الدورة جميع المنظمات الشريكة بالمحافظة ان تحذو حذو مؤسسة اٸتلاف سبا للتنمية والسلم الاجتماعي في عقد مثل هذه الدورات التي تعنی بتاهيل قدراة المنظمات المحلية كونه واجب الجميع لا سيما المنظمات الاممية والاقليمية المتواجدة في محافظة مارب وفي كلمة الافتتاحية والترحيب التي القاها رئيس المؤسسة أ/ عبدالله جماله قال اننا في مؤسسة ائتلاف سبا نعمل على اهم المشاريع التي نراها ضرورية في الفتره الحاليه

للمنظمات الاعضاء والشريكها ونرى ان اهمها هو مشروع التطوير والتدريب والرفع من قدرات العاملين فيها لما له من انعكاسات ايجابيه على عملها ونقلها من مرحلة التنسيق الميداني لمشاريع الغذاء والايواء الى دور التسويق والتنفيذ شاكرا للاخوة المتدربين حرصهم على المشاركة ورغبتهم في تطوير قدراتهم و اثنا علی جميع المتعاونين لانجاح هذا النشاط وفي مقدمتهم السلطة المحلية ممثلة بوكيل المحافظة د عبدربه مفتاح ومكتب الشٶون الاجتماعية ومكتب الشوزن الاجتماعيه ومكتب الوحده التنفيذية.