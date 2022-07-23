آخر المستجدات من خبزة بمحافظة البيضاء.. بيان عاجل يدعو الرئاسة للتدخل ووساطة محلية تتوصل لحل ومهلة القبائل تنتهي

السبت 23 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تقرير

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تتسارع الأحداث في منطقة خبزة بمديرية القرشية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) ففي حين أدانت احزاب البيضاء العدوان الحوثي على "خبزة" ودعت الرئاسة والحكومة لتدخل عاجل، تواتر الأنباء بشأن التوصل لحل بعد تدخل وساطة محلية.

في التفاصيل أدانت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة البيضاء بشدة، العدوان الوحشي الصارخ الذي تشنه مليشيا الحوثي بكافة أنواع الأسلحة على أبناء قرية خبزة بقيفة والذي أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من 17 شهيداً وجريحاً بينهم نساء وأطفال.

وقالت الأحزاب في بيان لها إن هذا العمل الإجرامي يعكس الحقد السلالي الطائفي ضد أبناء (خبزة) والبيضاء عموماً لمواقفهم الوطنية في نضالهم الثوري السبتمبري ضد الكهنوت، ونضالهم الجمهوري ضد الانقلاب المليشاوي الحوثي على الوطن والشرعية.

وأكد البيان أن هذا الإجرام بحق أبناء خبزة هو سلوك متجذر لدى المليشيا ضد كل أبناء الوطن المؤمنين بالنظام الجمهوري والهوية العربية الإسلامية، وأن هذه الأعمال الانتقامية ستعجل بزوال مليشيا الحوثي ولن تزيد الشعب إلا صمودا في نضاله وكفاحه.

ودعا بيان الأحزاب المجلس الرئاسي والحكومة للقيام بدورهم ومسؤوليتهم الوطنية لإنقاذ أبناء (خبزة قيفه) وتحديد موقف صارم من الهدنة وباتخاذ كافة الطرق لإنقاذهم.

كما طالب البيان، التحالف العربي و المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي إلى اليمن وكافة المنظمات الإنسانية و المؤسسات الدولية المعنية بالأمن والسلم بسرعة التحرك للضغط على المليشيات الحوثية وإيقاف اعتدائها الوحشي وفك الحصار عن أهالي خبزة.

والاحزاب التي صدر عنها البيان هي:

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للإصلاح

حزب اتحاد الرشاد اليمني

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

*وساطة محلية

في غضون ذلك توصلت وساطة قبلية من وجهاء ومشائخ قيفة الى حل، يقضي بتسليم 5 من وجهاء خبزة كرهائن مقابل رفع الحصار الحوثي ووقف القصف على القرية.

وكان الوفد القبلي برئاسة الشيخ القبلي أحمد سيف الذهب تمكن امس الجمعة، من الدخول إلى قرية خبزة بعد أن أقنع الحوثيين بإتاحة المجال للوساطة من أجل فك الحصار عن القرية ووقف الهجوم عليها.

* القبائل منحت المليشيات مهلة

وامس الجمعة قالت مصادر قبلية ان شخصيات قبلية بارزة بمحافظة البيضاء منحت مليشيا الحوثي مهلة حتى مساء الجمعة(انتهت) لرفع الحصار عن "خبزه" ووقف القصف والاعتداءات على المواطنين مالم فإنها ستنحاز إلى جانب الدفاع عن الأهالي.

وهددت القبائل مليشيا الحوثي الانقلابية بإعلان النفير العام في المحافظة في حالة رفضها فك الحصار عن قرية "خبزة" ووقف الاعتداءات عليها

وتحاصر مليشيا الحوثي قرية "خبزة" منذ ايام مع تعرضها للقصف ما تسبب بسقوط 13 قتيلاً من المدنيين، بسبب مقتل قيادي حوثي قبل أسبوع.

وأكدت مصادر محلية أن القرية لم تسقط بالكامل وسيطر الحوثيون على أطرافها وقاموا بتفجير بعض منازلها مع استمرار الحصار ومنع إسعاف الجرحى.