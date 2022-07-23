منتخبنا يلتقي الأردن اليوم في كأس العرب للشباب والمدرب يحفز اللاعبين

السبت 23 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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يواجه المنتخب اليمني للشباب الساعة الخامسة مساء اليوم السبت نظيره منتخب الأردن في كأس الشباب المقامة في مدينة أبها السعودية.

وهذه أول مباراة للمنتخب اليمني ضمن مجموعته التي تضم الأردن والامارات.

وكانت الاردن تعادلت 1-1 امام الامارات في المباراة الاولى للمنتخبين.

وتتبقى مباراة لمنتخب اليمن امام الامارات الثلاثاء القادم.

وكان المدير الفني لمنتخبنا الوطني للشباب الكابتن محمد النفيعي عقد اجتماعا امس الاول مع لاعبي المنتخب قبل التوجه إلى الحصة التدريبية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الأردن اليوم السبت في أولى مبارياته في بطولة كأس العرب بالسعودية.

وشدّد الكابتن النفيعي خلال الاجتماع على ضرورة التزام اللاعبين بالانضباط وتنفيذ الجوانب الفنية وجميع التوجيهات المتبعة والمكلف بها كل اللاعبين.

وأكد على أهمية استشعار اللاعبين لمهمتهم الكبيرة لتمثيل الوطن وتقديم الأداء المشرف للكرة اليمنية وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير اليمنية المتعطشة للانتصارات، وكذلك ثقته المطلقة بجميع لاعبي المنتخب في تقديم صورة طيبة ومستوى مشرف.

بعد ذلك استمع الكابتن النفيعي من لاعبي المنتخب إلى ملاحظاتهم في الاجتماع الذي تم فيه أيضا استعراض ملخص مباراة الإمارات والأردن والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.