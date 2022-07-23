لأول مرة في تاريخ البلدين… الميليشيات تطلق 14 صاروخ غراد على قاعدة عسكرية تركية

السبت 23 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 310

تعرضت قاعدة عسكرية تركية شمال الموصل إلى هجوم بـ14 صاروخ من نوع غراد طراز 122، على ما أفاد مصدر أمني في نينوى.

وقال المصدر إن القاعدة التركية في منطقة زليكان شمالي الموصل، تعرضت إلى قصف بصواريخ أطلقت من منطقة نائية قرب بلدة بعشيقة، مشيرا إلى أن صاروخين لم ينفجرا بعد السقوط.

وأوضح أن قوة من الجيش رصدت موقع إطلاق الصواريخ، حيث تمكنت من ضبط قاعدة إطلاق الصواريخ.

وأعلنت مجموعتان مسلحتان تطلق على نفسيهما "سرايا أولياء الدم" و"أحرار العراق" مسؤوليتهما عن الهجوم.

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في منشور عبر فيسبوك إن هذه الهجمات الصاروخية لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتأتي هذه الهجمات بعدما قتل تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال وأصيب 23 آخرون بجروح في قصف طال الأربعاء منتجعا سياحيا في زاخو بإقليم كردستان في شمال العراق، وحملت بغداد الجيش التركي المسؤولية عنه مطالبة بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، ونفت أنقرة مسؤوليتها عن القصف.