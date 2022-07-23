ضربه خاطفة وقاتلة بنفس الوقت… 13 صاروخاً روسياً تضرب مطاراً عسكرياً ومرافق للسكك الحديدية وسط أوكرانيا

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قال حاكم إقليم كيروهوفراد بوسط أوكرانيا إن قوات روسية أطلقت 13 صاروخا وأصابت مطارا عسكريا وبنية تحتية للسكك الحديدية في الإقليم اليوم السبت، مما أسفر عن سقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح.
وكتب الحاكم أندريه رايكوفيتش على تيليجرام أن فرق الإنقاذ تعمل في المواقع المتضررة وأن الكهرباء انقطعت عن منطقة صغيرة في كروبيفنيتسكي عاصمة الإقليم نتيجة القصف الروسي.
وأضاف رايكوفيتش في تصريحات تلفزيونية أن من بين القتلى اثنين من حراس الأمن في محطة كهرباء فرعية.
وقال إن جنديا قتل أيضا في القصف فيما أصيب تسعة آخرون