بنك الإتحاد الأوروبي يرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2011

السبت 23 يوليو-تموز 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2011، في مسعى لكبح جماح التضخم الذي يسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة في دول المنطقة الـ 19.

هذه هي المرة الأولى منذ العام 2011 التي يرفع فيها البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، ويعيد سعر الفائدة الرئيسي في أوروبا إلى الصفر، بحيث كانت المعدلات في المنطقة سلبية منذ العام 2014.

وقال المركزي الأوروبي في بيان الخميس؛ إنه رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 0.50 بالمئة، وعلى كلفة الإقراض الهامشية إلى 0.75 بالمئة.

وذكر أن اجتماعاته المقبلة خلال العام الجاري، ستكون مرتبطة بتطورات الاقتصاد الكلي في منطقة اليورو، "وبناء عليها، يتم التحرك في تحديد نسبة الفائدة".

تأتي خطوة البنك المركزي الأوروبي التي تدخل حيز التنفيذ في 27 تموز/ يوليو في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا تضخما قياسيا يغذيه ارتفاع أسعار الطاقة، فقد قفز معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي إلى 9.6 بالمئة في حزيران/ يونيو، وبلغ 8.6 بالمئة في 19 دولة تستخدم اليورو.