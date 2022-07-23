في دراسة حديثة وهامة… النوم أمام المروحة يسبب 4 آثار على صحتك محاولة اغتيال مسؤول فلسطيني سابق وتحذير من تصفية نشطاء بنك الإتحاد الأوروبي يرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2011 دراسة تنسف نتائج أبحاث سابقة عن سبب الإكتئاب أبرزها روسيا والصين..اليابان تكشف أخطر التحديات التي تواجهها فيسبوك تسهل التصفح عبر الهاتف بميزة جديدة تحقق من هاتفك.. قوقل تحظر 50 تطبيق «أندرويد»! منتخب المغرب يهزم السودان في انطلاقة المجموعة السادسة البيت الأبيض يصدر بيانا حول صحة بايدن عقب اتفاق تصدير الحبوب.. أسعار عقود القمح تقترب من التراجع
الدراسات السابقة ترجع الاكتئاب لخلل في نسب السيروتونين بالدم الدراسات السابقة ترجع الاكتئاب لخلل في نسب السيروتونين بالدم خالفت دراسة طبية حديثة، أجراها باحثون من كلية لندن الجامعية، الآراء الطبية القديمة، التي ترجع الاكتئاب لخلل بتوازن السيروتونين في الدماغ.
والسيروتونين ناقل عصبي يلعب دورا رئيسيا في التحكم بالمزاج والنوم والهضم وعدد من وظائف الجسم الأخرى. وخلصت الدراسة التي نُشرت في مجلة "Molecular Psychiatry" إلى أنه لا يوجد دليل واضح على أن مستويات السيروتونين أو نشاطه هي المسؤولة عن الاكتئاب.
ولسنوات، كان يُنظر إلى اختلال التوازن الكيميائي للسيروتونين على نطاق واسع باعتباره السبب في الاكتئاب، ما أدى إلى انتشار استخدام مضادات الاكتئاب مثل مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية.
دراسة: الابتعاد عن منصات التواصل لفترة يخفف الاكتئاب دراسة: الابتعاد عن منصات التواصل لفترة يخفف الاكتئاب دراسة أسترالية: حمية البحر الأبيض المتوسط تخفف الاكتئاب دراسة أسترالية: حمية البحر الأبيض المتوسط تخفف الاكتئاب وقالت الأستاذة جوانا مونكريف، المؤلف الرئيسي للدراسة إنه لا يوجد دليل مقنع على أن الاكتئاب ناجم عن "شذوذ السيروتونين"، حسبما نقل موقع "ذا هيل".
وشملت الدراسة بحثا قارن مستويات السيروتونين ونواتج تحللها في الدم أو سوائل الدماغ، ولم تجد فرقا كبيرا بين أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب والمشاركين الأصحاء.
وقيّم الباحثون أيضا دراسات التي تم فيها خفض مستويات السيروتونين بشكل مصطنع لدى مئات المشاركين عن طريق حذف الأحماض الأمينية اللازمة لصنعه من وجباتهم الغذائية.
ووجدوا أن خفض السيروتونين بشكل مصطنع لم ينتج عنه اكتئاب لدى المتطوعين في الدراسة. أبحاث: للعمل من المنزل آثار سلبية على الصحة النفسية دراسة: للعمل من المنزل آثار سلبية على الصحة النفسية كيف يمكن للآباء تحصين أبنائهم من الإصابة بالاكتئاب؟
كيف يمكن للآباء تحصين أبنائهم من الإصابة بالاكتئاب؟ ويسلط البحث الضوء على ضرورة إيجاد طرق علاجية جديدة للاكتئاب، لاسيما أن هناك عدة عوامل مسببة له، وتؤثر على الأشخاص بطرق مختلفة.
وتعليقا على الدراسة، قال ميتش برينشتاين، كبير المسؤولين العلميين في جمعية علم النفس الأميركية: "لا يوجد نهج علاجي واحد يناسب جميع الأشخاص المصابين بالاكتئاب".
ويعد الاكتئاب الشديد أحد أكثر الاضطرابات النفسية شيوعا في الولايات المتحدة، حيث يؤثر على أكثر من 8 في المئة من الأميركيين