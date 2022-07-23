تحقق من هاتفك.. قوقل تحظر 50 تطبيق «أندرويد»!

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حظرت قوقل للتو 50 تطبيق «أندرويد» من متجر «بلاي»، في مواجهة سرقة التفاصيل الشخصية واعتراض الرسائل النصية.
واكتشفت المجموعة الأخيرة من التطبيقات المزعجة من قبل فريق الأمان في Zscaler، الذي اكتشف أنها تحتوي على برامج ضارة سيئة بما في ذلك خلل Joker المرعب. وبمجرد التثبيت، يتمتع Joker بالقدرة على تثبيت برامج التجسس المخفية وبرامج الاتصال المميزة على الأجهزة، التي يمكنها بعد ذلك تسجيل المستخدمين المطمئنين في خطط الاشتراك الشهرية باهظة الثمن. وإلى جانب Joker، تضمنت هذه التطبيقات أيضاً مخاطر أخرى بما في ذلك الإصابة بالبرامج الضارة لـ Coper التي يمكنها اعتراض وإرسال الرسائل النصية القصيرة، وإلغاء قفل شاشة الجهاز، ومنع عمليات إلغاء التثبيت والسماح للمهاجمين بالتحكم وتنفيذ الأوامر.