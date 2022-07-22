غواصات روسية نووية تتوجه نحو دول أوروبية و3 دول تسنتفر وتراقبها

الجمعة 22 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شهدت مياه بحر الشمال، اليوم الجمعة، مواجهة خطيرة بين غواصات روسية وقطع بحرية بريطانية، حيث وجهت روسيا غواصات في عدة اتجاهات نحو دول أوروبية، مما أدى إلى استنفار تلك ومتابعة الغواصات الروسية ومرافقتها لمعرفة وجهتها.

غواصات روسية

وذكرت تقارير إخبارية، أن سفينة حربية بريطانية تعقبت غواصات روسية في بحر الشمال، وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية: إن البحرية البريطانية أرسلت القطعة الحربية “إتش أم أس بورتلاند”، التي توصف بـ”صائدة الغواصات” إلى بحر الشمال لتتبع غواصتين روسيتين.

وإلى جانبهما، عملت مقاتلة حربية من طراز “بي 8 بودسين” في سلاح الجو الملكي البريطاني على تتبع الغواصات الروسية.

وأضافت أنه تبين أن إحدى الغواصتين هي سيفيرودفينسك المزودة بصواريخ بالستية، أما الغواصة الثانية فهي من نوع “أكولا” النووية، التي تلقب أيضا بـ”الإعصار”، و”القرش”، نظرا لقدراتها الصاروخية الهائلة وحجمها الضخم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، فقد أصدرت البحرية البريطانية بياناً قالت فيه إن “إتش أم أس بورتلاند” تعقبت الغواصتين، السبت الفائت، 16 يوليو والثلاثاء 19 منه، بينما كانتا تبحران بمحاذاة الشواطئ النرويجية.

واكتفت البحرية الروسية بالقول إن “صائدة الغواصات والطائرة المروحية المرفقة بها، مزودتان بأحدث أجهزة التتبع، تحدثا عن تحركات لقطع الأسطول الشمالي الروسي”، دون ذكر تفاصيل.

الدنمارك اكتشفت غواصة روسية

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الدنماركية، أن “سفننا البحرية ترافق غواصة نووية روسية متجهة إلى المياه الإقليمية السويدية، ولأسباب أمنية، لا نكشف عن المدة التي كانت البحرية الدنماركية تراقب فيها الغواصة الروسية”، حسب ما نقلت وسائل إعلام دنماركية.

المتحدثة باسم القوات المسلحة السويدية ماري تيستر، قالت لوسائل إعلام: “إننا نسيطر بشكل كامل على ما يحدث في جوارنا المباشر ونتابع عن كثب تطورات الأحداث، وبخلاف ذلك ليس لدينا أي تصريحات”.

وعقبها أدلت وزارة الدفاع السويدية ببيان قالت فيه: إن مراكز الرصد العسكري السويدية في بحر البلطيق رصدت تحركات لغواصة نووية روسية في بحر البلطيق.

وأضافت أن البحرية السويدية تراقب عن كثب تحركات الغواصة النووية الروسية والتي من المفترض أن تتجه لميناء سان بطرسبورغ .

وأكدت وزارة الدفاع السويدية، أن لديها “سيطرة كاملة على الوضع وتتابع الأحداث وتحركات الغواصة”، وعلق مسؤول الاتصالات بالبحرية، جيمي آدامسون قائلاً: “إن هذه الغواصة نووية تحمل قدرات نووية عابرة للقارات، وستدخل في المياه الدولية ، وهذا سيكون أمر مقبول إذا تم مع ظهور الغواصة فوق سطح البحر .. وليس دخولها المياه الدولية من خلال الأعماق”.

ووفق معلومات البحرية العسكرية للناتو فإن الغواصة من الأسطول الروسي الشمالي في مورمانسك، ولديها قدرات هجومية نووية عابرة للقارات، ومن المفترض أنها في طريقها للاحتفال للمشاركة بيوم البحرية الروسية الذي يصادف في 31 يوليو.

يذكر أنّ السويد تتوجه للدخول في حلف شمال الأطلسي الناتو بعد أن قدمت طلب عضوية إلى جانب فنلندا، وهو الأمر الذي ازعج روسيا، واعتبرته تهديداً لأمنها وهددت على إثره بتحركات عسكرية.