الجمعة 22 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرقة الأخبار

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كشفت صوراً حديثة لأقمار اصطناعية الجمعة، عن تسرب نفطي قُبالة ميناء عدن جنوبي اليمن.

وقال Wim Zwijnenburg رئيس مشروع نزع السلاح الانساني في (European Space Imaging)، في تويتر "لا يزال ميناء عدن يواجه مصادر متعددة للتلوث النفطي، بدءًا من 5 يوليو مع تسرب نفطي بسمك 14 كيلومترًا مرئيًا ، على الأرجح من سفينة واحدة".

وأضاف "لا تزال إنسكابات النفط التي شوهدت في 21 يوليو 2022 ، مما أدى إلى تدهور وتلوث بحري وساحلي.

ونشر المسؤول الأوروبي مزيدا من الصور على حسابه تظهر المزيد من الانسكابات التي شوهدت من مختلف السفن ، بين 5 يوليو و 21 يوليو.

وأكد أن الانسكابات النفطية ستضع عبئًا بيئيًا إضافيًا على النظم البيئية البحرية المحلية المتضررة بالفعل.