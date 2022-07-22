عاجل: الاعلان عن أعلى حصيلة قتلى في صفوف قوات “الشرعية“ منذ بدء سريان الهدنة

الجمعة 22 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أعلن الجيش اليمني، مساء الجمعة، مقتل 12 جنديا بنيران الحوثيين، خلال 48 ساعة، في أعلى حصيلة لسقوط ضحايا، يعلن عنها الجيش اليمني منذ بدء سريان الهدنة.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فان "مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 277 خرقا للهدنة الأممية خلال الـ 48 ساعة الماضية، في جبهات الحديدة (غرب) وتعز والضالع (جنوب غرب) وحجة وصعدة (شمال غرب) والجوف (شمال) ومأرب (وسط)".

وأضاف أن "الخروقات الحوثية أسفرت عن 12 شهيدا من أبطال الجيش وإصابة 19 آخرين في اعتداءات متفرقة".

‏ولفت أنه "في مقدمة الخروقات محاولة تسلل مجاميع حوثية مسلحة باتجاه أحد مواقع الجيش بمحور الضالع، تم إفشالها من قبل أفراد الجيش الذين أجبروا العناصر الإرهابية المتسللة على الفرار". ‏

وتابع: "بقية الخروقات تنوعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبعربات بي إم بي، وبالقناصة وبالطائرات المسيرة المفخخة".

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد لمدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي.

ومن أبرز بنود الهدنة السارية، وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.