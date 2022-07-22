عاجل: روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاق تصدير الحبوب في إسطنبول

الجمعة 22 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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وقعت أوكرانيا وروسيا الجمعة في إسطنبول اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة في شأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

ورفضت كييف أن توقع في شكل مباشر الاتفاق مع موسكو التي وقعت اتفاقا مماثلا مع أنقرة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وشكر غوتيريش “كل من ساعد في الإعداد لهذا الاتفاق”، مضيفا أنه “اتفاق من أجل العالم وإنقاذ الدول التي كانت على شفا المجاعة”.

وأشار غوتيريش إلى أن “لا حل لأزمة الغذاء دون ضمان النفاذ إلى الحبوب الأوكرانية”، لافتا إلى أن الاتفاق يفتح الباب لتصدير كميات تجارية كبيرة من ثلاثة موانئ أوكرانية.

وقال أيضا: “نؤسس اليوم لمركز تنسيق لتسهيل الوصول إلى الحبوب والأسمدة من الأسواق الروسية”.

بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الاتفاق سيجنب الملايين خطر المجاعة، مضيفا: “سنقوم بمراقبة شحنات الحبوب عبر مركز للتنسيق تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وتابع إردوغان أن “الجهود التي بذلناها اليوم ستكون لها منافع على كل المجتمع الدولي وتسهم في إنهاء الحرب”.

وبموجب الاتفاق سيتم إنشاء مركز مشترك للتنسيق والقيادة مقره إسطنبول للإشراف على سير العمليات وحل الخلافات.

ويشارك في المقر الطرفان المتحاربان ومسؤولون من تركيا والأمم المتحدة.

ويعتقد مسؤولو الأمم المتحدة أن إنشاء المركز سيستغرق ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وهذا يعني أن شحنات الحبوب قد لا تبدأ بالتدفق بأقصى سرعة قبل النصف الثاني من أغسطس.