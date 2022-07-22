قبائل “الكَعَلِلَة“ تختطف قائد عسكري رفيع أثناء عودته من “المخا“

الجمعة 22 يوليو-تموز 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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اختطف مسلحون قبليون، مساء الخميس، العميد عثمان ناصر المشوشي، أركان حرب اللواء 16عمالقة مع عدد من مرافقيه، بمديرية المضاربة ورأس العارة، على الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي عدن والحديدة.

وقالت قيادة اللواء 16عمالقة ان اركان حرب اللواء، العميد المشوشي، تعرض مع مرافقيه للاختطاف والحجز من قبل مجاميع قبلية مسلحة في الصبيحة على الطريق الساحلي بمديرية المضاربة أثناء عودته من مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز.

وطالبت قيادة اللواء في بيان لها، بسرعة اطلاق القائد المشوشي ومرافقيه، محملة الخاطفين مسؤولية سلامته.

وفيما لم يوضح البيان هوية الجهة الخاطفة، وملابسات عملية الاختطاف، قالت مصادر قبلية إن مجاميع مسلحة من قبيلة "الكَعَلِلَة" أوقفت "المشوشي" على الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي عدن والحديدة والذي يمر على الشريط الساحلي مروراً بمديرية المضاربة غرب محافظة لحج، واحتجزته مع مرافقيه.

وأوضحت المصادر، أن اختطاف المشوشي جاء رداً من قبائل "الكَعَلِلَة" على قيام افراد نقطة أمنية بمنطقة بئر أحمد الواقعة بين عدن ولحج بإطلاق النار على قائد عسكري يحمل رتبة عقيد من أبناء القبيلة واصابة 3 من مرافقيه، ومصادرة مركبته من قبل افراد النقطة المنتمون إلى قبائل "يافع" التي ينتمي اليها المشوشي.

وأكدت أن الحادثة وقعت قبل شهرين من الآن، ولم يتم الاستجابة لمطالب أبناء قبيلة الكعللة بتسليم المعتدين على ابنائها أو استرداد المركبة والاحتكام للقانون الشرعي أو العرفي في انهاء القضية بسلام.