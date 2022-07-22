شبوة.. انسحاب مفاجئ لقوات ألوية العمالقة من مواقعها في بيحان

الجمعة 22 يوليو-تموز 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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انسحبت قوات عسكرية تابعة لألوية العمالقة من مدينة بيحان بمحافظة شبوة (شرقي اليمن) بشكل مفاجئ، بسبب خلافات بينية تفاقمت خلال الايام الماضية.

وبحسب مصادر عسكرية فإن العشرات من جنود لواء عسكري تابع لألوية العمالقة المدعوم إماراتياً، بقيادة "نزار الوجيه" انسحبوا من "بيحان" بشكل مفاجئ ومعهم عشرات الأطقم والمعدات العسكرية.

وبينت المصادر أن خلافات داخلية بين قيادات داخل ألوية العمالقة، تقف وراء انسحاب الجنود من مواقعهم في مدينة بيحان، وعودتهم الى مطار عتق.

وسيطرت ألوية العمالقة (حكومية) مطلع يناير الماضي، على مدينة بيحان التي كانت بقبضة مليشيا الحوثي الانقلابية.