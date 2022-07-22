قبائل البيضاء تهدد بإعلان النفير لمواجهة الحوثيين وتمهل المليشيات حتى مساء الجمعة لرفع الحصار عن "خبزه"

الجمعة 22 يوليو-تموز 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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هددت قبائل محافظة البيضاء (وسط اليمن)، مليشيا الحوثي الانقلابية بإعلان النفير العام في المحافظة في حالة رفضها فك الحصار عن قرية "خبزة" ووقف الاعتداءات عليها.

وبحسب مصادر قبلية فان شخصيات قبلية بارزة بالمحافظة منحت مليشيا الحوثي مهلة حتى مساء اليوم الجمعة لرفع الحصار عن "خبزه" ووقف القصف والاعتداءات على المواطنين مالم فإنها ستنحاز إلى جانب الدفاع عن الأهالي.

وتحاصر مليشيا الحوثي قرية "خبزة" منذ 5 أيام مع تعرضها للقصف ما تسبب بسقوط 13 قتيلاً من المدنيين، بسبب مقتل قيادي حوثي قبل أسبوع.

وأكدت مصادر محلية أن القرية لم تسقط بالكامل وسيطر الحوثيون على أطرافها وقاموا بتفجير بعض منازلها مع استمرار الحصار ومنع إسعاف الجرحى.