بشرى سارة لـ فقراء العالم.. توقيع اتفاقية تصدير القمح الأوكراني برعاية أممية

الجمعة 22 يوليو-تموز 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين روس وأوكرانيين، يجري توقيع اتفاقيات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا تسمح لأوكرانيا باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم، اليوم الجمعة.

وفي هذا الشأن، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته اليوم، أن هناك بارقة أمل لإنهاء أزمة الغذاء العالمية، موجهاً شكره لمندوبي موسكو وكييف على التوقيع على اتفاق تصدير الحبوب.

وفي هذا الشأن، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته اليوم، أن هناك بارقة أمل لإنهاء أزمة الغذاء العالمية، موجهاً شكره لمندوبي موسكو وكييف على التوقيع على اتفاق تصدير الحبوب.

وتابع "اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية سيكون له تأثير كبير على فقراء العالم".

كما قال "لا حل لأزمة الغذاء دون السماح باستئناف صادرات الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا"، مؤكداً أن على روسيا وأوكرانيا الالتزام باتفاقية استئناف صادرات الحبوب.

هذا ويتوقع أن توقع الدولتان اتفاقيات منفصلة مع تركيا والأمم المتحدة الجمعة تنهي مواجهة هددت الأمن الغذائي العالمي بينما تخوض الدولتان حربا في أوكرانيا.

من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، متحدثا في مراسم افتتاح في إسطنبول، إنه "بتوقيع (اتفاق/اتفاقيات)، سنتغلب على صعوبات تخص الممر الزراعي ومشكلة الحبوب.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بسبب الحرب.