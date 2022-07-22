مواطنون في شبوة ينتفضون لمنع هدم مسجد لغرض بناء مركز تجاري في مكانه.. صور مستشار عسكري أممي يزور عدن ثم يتجه الى صنعاء لمهمة واحدة كورونا يتسلل الى البيت الأبيض وزوجة بايدن تتحدث عن صحته ايران تعلن أن دولتين خلجيتين سترسل سفيرين الى طهران قريبا وتكشف عن تطور جديد في العلاقة مع السعودية السنغال أفضل منتخب.. والشناوي يفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية بيان أممي بشأن الهدنة في اليمن وفرص تمديدها ظهور فيروس قاتل في أمريكا بعد اختفائه 40 عاما رئيس بعثة الهجرة الدولية في اليمن تعلن ترك مهمتها ومغادرة البلاد بوتين يستغل “فشل” بايدن ويخطط مع بن سلمان في ملف “موجع” لأمريكا في قلب إيران.. الموساد يستجوب مسؤولاً بالحرس الثوري
شهدت مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة اليوم الجمعة تظاهرة وانتفاضة شعبية رفضا لقرار يقضي بهدم احد المساجد، والبناء على أرضيته مجمع تجاري لصالح احد المستثمرين، وفق مصادر محلية.
وحصل مأرب برس على صور من التظاهرة التي طالبت محافظ شبوة بوقف هدم المسجد.
والمسجد يقع في حي الصديق بعتق ويحمل الاسم نفسه ، وقال الأهالي: لا يمكن هدم مسجد لبناء مجمع تجاري ونحن نرفض ذلك .
وأكدوا انهم لن يسمحوا بهدم المسجد.