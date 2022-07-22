مواطنون في شبوة ينتفضون لمنع هدم مسجد لغرض بناء مركز تجاري في مكانه.. صور

الجمعة 22 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-شبوة

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شهدت مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة اليوم الجمعة تظاهرة وانتفاضة شعبية رفضا لقرار يقضي بهدم احد المساجد، والبناء على أرضيته مجمع تجاري لصالح احد المستثمرين، وفق مصادر محلية.

وحصل مأرب برس على صور من التظاهرة التي طالبت محافظ شبوة بوقف هدم المسجد.

والمسجد يقع في حي الصديق بعتق ويحمل الاسم نفسه ، وقال الأهالي: لا يمكن هدم مسجد لبناء مجمع تجاري ونحن نرفض ذلك .

وأكدوا انهم لن يسمحوا بهدم المسجد.