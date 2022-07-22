ايران تعلن أن دولتين خلجيتين سترسل سفيرين الى طهران قريبا وتكشف عن تطور جديد في العلاقة مع السعودية

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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الخميس، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب.
وأشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في حوار مع التلفزيون الإيراني إلى أن "الإمارات والكويت سترسلان سفيريهما إلى طهران قريبا".
وفيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، قال عبد اللهيان: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع السعودية على المستوى الأمني ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".
وأشار عبد اللهيان إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض بأن إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حسب قوله.