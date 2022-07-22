السنغال أفضل منتخب.. والشناوي يفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية

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فاز اللاعب السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في العام 2022م، ونالت السنغال بطلة أفريقيا المتأهلة لكأس العالم 2022 في قطر جائزة أفضل منتخب للرجال في القارة متفوقة على المنتخب المصري الوصيف والكاميرون صاحبة الضيافة، كما فاز الوداد البيضاوي المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بجائزة النادي الأفضل للرجال في أفريقيا بينما نال محمد الشناوي حارس الأهلي المصري جائزة أفضل لاعب داخل القارة.
ونال ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي جائزة أفضل فريق للسيدات في القارة بعد فوزه بأول نسخة نسائية لدوري أبطال أفريقيا بينما ذهبت جائزة أفضل لاعبة في مسابقات الأندية الأفريقية إلى إيفيلين بادو من غانا والتي نالت أيضا جائزة أفضل لاعبة شابة.
وحصل السنغالي بابي ماتار سار على جائزة أفضل لاعب شاب.
وينافس الدولي المصري محمد صلاح زميله السابق في ليفربول السنغالي ساديو ماني وإدوار مندي حارس تشيلسي ومنتخب السنغال على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا والتي ستعلن في وقت لاحق ضمن حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة المقام في المغرب.
ويتحدد الفائز بناء على أصوات اللجنة الفنية في الاتحاد الأفريقي (الكاف) ومجموعة من الصحفيين إلى جانب مدربي وقائدي المنتخبات الأفريقية.