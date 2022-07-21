بيان أممي بشأن الهدنة في اليمن وفرص تمديدها

الخميس 21 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرقة الأخبار

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قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، اليوم الخميس ،إنه كثف اتصالاته مع الأطراف المعنية بالوضع في اليمن لاستكشاف فرص توسيع نطاق الهدنة وتمديدها لفترة إضافية.

وأكد جروندبرج أن ميناء الحديدة استقبل خلال فترة الهدنة 26 سفينة وقود تحمل 720,270 طنًا متريًا من مشتقات الوقود، موضحاً أن هذه الكمية أكثر من الكمية التي دخلت الميناء في العام 2021 كاملاً، والتي بلغت حينها 23 سفينة وقود تحمل أقل من 470,000 طن متري.

وتضمن البيان إشارات ضمنية إلى التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ببنود الاتفاق، وتقديمها تسهيلات كبيرة فيما يخص وصول السفن إلى ميناء الحديدة وتسيير رحلات من مطار صنعاء أقلت آلاف اليمنيين إلى الخارج.

نص البيان:

بيان صحافي حول تنفيذ الهدنة وآفاق تمديدها

عمَّان 21 تمُّوز/يوليو، 2022- كثَّفَ المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ اتصالاته مع الأطراف دعماً لتنفيذ جميع بنود الهدنة واستكشافاً لفرص توسيع نطاقها وتمديد أجَلِها لما بعد 2 آب/أغسطس. وقال السيد غروندبرغ "إن تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها سيزيد من الفوائد التي تعود على الشعب اليمني، كما ستوفر منصة لبناء مزيد من الثقة بين الأطراف، والبدء في نقاشات جادة حول الأولويات الاقتصادية مثل الإيرادات والرواتب، والأولويات الأمنية بما فيها وقف إطلاق النار. والهدف في نهاية المطاف هو المضي قدماً نحو تسوية سياسية تُنهي النزاع بشكل شامل".

أشار السيد غروندبرغ إلى أنه بفضل استمرار التزام الأطراف، فإن الهدنة صمدت إلى حد كبير لقرابة الأربعة أشهر، مما تمثل واحدة من أطول فترات الهدوء النسبي بعد أكثر من سبع سنوات من النزاع المستمر، انخفض خلالها العدد الإجمالي للضحايا بين المدنيين مقارنة بأعدادهم قبل الهدنة. مع ذلك، اثار كلا الطرفين مخاوف بشأن الانتهاكات والحوادث المزعومة في عدة جبهات. "تقع على عاتق الأطراف المتحاربة بموجب القانون الإنساني الدولي التزامات بحماية المدنيين. وإنني آخذ تقارير التصعيد العسكري بمنتهى الجدية، خاصة عندما يتعلق الأمر بسقوط ضحايا مدنيين. يعمل مكتبي من خلال لجنة التنسيق العسكرية على تيسير الحوار ودعم خفض التصعيد. وآمل أن تستمر الأطراف على العمل تحت مظلة اللجنة وتأسيس غرفة التنسيق المشترك للتصدي للحوادث في الوقت المناسب".

قدم كلا الطرفين، في بداية المفاوضات، مقترحات لفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى، وهو مؤشر إيجابي على استعدادهما للانخراط في المحادثات. تضمن أحدث اقتراح للأمم المتحدة ثلاثة طرق قدمها أنصار الله وطريق دعا إليه المجتمع المدني. قبلت الحكومة اليمينة هذا الاقتراح لكن أنصار الله لم تقبله. كما أعلن الطرفان مؤخراً عن عزمهما فتح بعض الطرق من جانب واحد.

وقال السيد غروندبرغ "إن الإجراءات المتخذة من جانب واحد وحدها لا تكفي لضمان عبور آمن ومستدام للمدنيين على طول الطرق التي تعبر خطوط المواجهة وتقع تحت سيطرة الأطراف المختلفة. إن الأطراف بحاجة إلى التفاوض والتنسيق والتواصل مع بعضها البعض. لن نتوقف عن سعينا وبذل الجهود لتقريب وجهات النظر بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق لفتح طرق رئيسية بشكل مستدام وآمن في تعز ومحافظات أخرى. ستكون هذه أولوية الفترة الحالية للهدنة وأي تمديد لها في المستقبل."

وفي إطار الهدنة، اتفق الأطراف على رحلتين تجاريتين أسبوعياً بين صنعاء وعمّان والقاهرة، بإجمالي 36 رحلة خلال فترة الأربعة أشهر. تم تشغيل 20 رحلة ذهاباً وإياباً حتى الآن بين صنعاء وعّمان، ورحلة واحدة ذهاباً وإياباً بين صنعاء والقاهرة أقلت جميعها ما يزيد عن 8000 مسافر. ويعمل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن على دراسة خيارات ربط مطار صنعاء بمزيد من الوجهات ضمن تمديد الهدنة إلى ما بعد 2 آب/أغسطس.

نصت الهدنة على دخول 36 سفينة وقود الحديدة خلال فترة الأربعة أشهر. الى الآن، في الفترة بين 2 أبريل/نيسان و21 يوليو/تموز، دخلت 26 سفينة وقود ميناء الحديدة تحمل 720,270 طنًا متريًا من مشتقات الوقود. المزيد من سفن الوقود قيد الإجراءات. حيث خلال عام 2021 بأكمله، دخلت 23 سفينة وقود تحمل أقل من 470,000 طن متري ميناء الحديدة.

وقال السيد غروندبرغ "مع ارتفاع أسعار الوقود عالميا، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان التدفق السلس للوقود لدعم الخدمات الأساسية. وسيشهد تجديد الهدنة دخولا منتظما لسفن المشتقات النفطية في الوقت المناسب."

وأضاف "إن الانتقال من سبع سنوات من الحرب إلى حالة من الهدوء النسبي لن يخلو من التحديات، كما أن هناك بعض القصور في التنفيذ الكامل لعناصر الهدنة. ومع ذلك، أحدثت الهدنة تحولاً كبيراً لليمن. لقد حققت فرقاً ملموساً في حياة الناس. وإن الشعب اليمني والمجتمع الدولي يريدون ويتطلعون لتنفيذ الهدنة وتجديدها وتعزيزها بشكل كامل. آمل أن تشارك الأطراف بشكل بنّاء في جهودي التي أبذلها وأن تدرك المكاسب التي يمكن تحقيقها للشعب اليمني من تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها. يجب الاستفادة من هذه المناسبة وعدم تضييع الفرصة."