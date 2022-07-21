بيان أممي بشأن الهدنة الأممية وفرص تمديدها ظهور فيروس قاتل في أمريكا بعد اختفائه 40 عاما رئيس بعثة الهجرة الدولية في اليمن تعلن ترك مهمتها ومغادرة البلاد بوتين يستغل “فشل” بايدن ويخطط مع بن سلمان في ملف “موجع” لأمريكا في قلب إيران.. الموساد يستجوب مسؤولاً بالحرس الثوري البيضاء..أبناء قرية " خبزة" يصدرون بياناً هاماً بشأن تطورات العدوان الحوثي - عشرات القتلى والجرحى وقصف بجميع أنواع الأسلحة اعلان مبكر من وزارة التربية والتعليم بخصوص العام الدراسي الجديد هام.. بيان عاجل من طبيب بايدن بخصوص وضعه الصحي لكبر سنه بعد إصابته بكورونا بدء محاكمة موظف أمريكي من أصل عربي في تويتر كشف هوية مغردين للسعودية وزير الدفاع يصل المخا ويطلع على جاهزية وأوضاع قوات خفر السواحل
كشفت مصادر إعلامية غربية، اليوم الاثنين، عن ازدياد المخاوف في المؤسسات الصحية الأمريكية، بعد ظهور حالة واحدة لمرض قاتل بعد اختفائه من البلاد مدة 40 عاما.
وازدادت المخاوف في أمريكا من تفشي التهديد الفيروسي المتمثل بشلل الأطفال بعد اكتشاف حالة في مقاطعة روكلاند بنيويورك على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت "خالية" من هذه الفيروسات القاتلة لمدة 40 عامًا.
وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، كانت الولايات المتحدة الأمريكية خالية من شلل الأطفال، دون ظهور حالة منذ عام 1979.
وبحسب "ذا صن"، أفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن هذا الفيروس من الممكن أنه قدم إلى البلاد من دولة أخرى عن طريق مسافر، كما كان الحال في عام 1993، آخر مرة تم فيها اكتشاف شلل الأطفال في الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أمريكا "من بين أكثر من 100 دولة لا تستوفي حدود تغطية اللقاح الموصى بها للسيطرة على تفشي محتمل لشلل الأطفال".
وفقا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يتم تطعيم حوالي 93% من الأطفال الأمريكيين ضد شلل الأطفال بحلول عيد ميلادهم الثاني، وهو معدل أقل من العتبة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية البالغة 95%.