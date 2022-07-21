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ظهور فيروس قاتل في أمريكا بعد اختفائه 40 عاما

الخميس 21 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشفت مصادر إعلامية غربية، اليوم الاثنين، عن ازدياد المخاوف في المؤسسات الصحية الأمريكية، بعد ظهور حالة واحدة لمرض قاتل بعد اختفائه من البلاد مدة 40 عاما.

 

وازدادت المخاوف في أمريكا من تفشي التهديد الفيروسي المتمثل بشلل الأطفال بعد اكتشاف حالة في مقاطعة روكلاند بنيويورك على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت "خالية" من هذه الفيروسات القاتلة لمدة 40 عامًا.

 

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، كانت الولايات المتحدة الأمريكية خالية من شلل الأطفال، دون ظهور حالة منذ عام 1979.

 

وبحسب "ذا صن"، أفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن هذا الفيروس من الممكن أنه قدم إلى البلاد من دولة أخرى عن طريق مسافر، كما كان الحال في عام 1993، آخر مرة تم فيها اكتشاف شلل الأطفال في الولايات المتحدة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن أمريكا "من بين أكثر من 100 دولة لا تستوفي حدود تغطية اللقاح الموصى بها للسيطرة على تفشي محتمل لشلل الأطفال".

 

وفقا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يتم تطعيم حوالي 93% من الأطفال الأمريكيين ضد شلل الأطفال بحلول عيد ميلادهم الثاني، وهو معدل أقل من العتبة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية البالغة 95%.

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