رئيس بعثة الهجرة الدولية في اليمن تعلن ترك مهمتها ومغادرة البلاد

الخميس 21 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرقة الأخبار

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أعلنت كريستا روتنشتاينر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، اليوم الخميس 21 يوليو/تموز، ترك مهمتها ومغادرة الأراضي اليمنية، بعد ثلاثة أعوام من العمل في هذه المهمة.

وقالت روتنشتاينر، في رسالة وداع نشرها فرع المنظمة الدولية في اليمن: "أترك المهمة هذا الأسبوع وقد ألهمني تفاني أعضاء فريق المنظمة الدولية للهجرة، ولا سيما موظفاتنا اللائي يظهرن التزاماً هائلاً بمساعدة مجتمعاتهن على الرغم من التحديات السائدة".

وأضافت "لقد كان شرفاً حقيقياً أن أعمل جنباً إلى جنب مع الموظفين اليمنيين والزملاء من جميع أنحاء العالم الذين اجتمعوا معاً للاستجابة لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

وذكرت أنه في السنوات الثلاث الماضية، قامت المنظمة بتوسيع نطاق عملياتها بشكل كبير في مختلف أنحاء البلاد لتقديم المساعدة الضرورية لملايين الأشخاص المتضررين من الأزمة، وكذا تقديم الإغاثة للمهاجرين، ومساعدة الآلاف على العودة إلى ديارهم بأمان والحصول على الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

وأكدت روتنشتاينر، أن ثمة حاجة متزايدة إلى الدعم لمواصلة تقديم هذه الخدمات للفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، داعية المانحين للاستمرار في دعم هذه القضية.

واختتمت رسالتها بالقول: "سيبقى صمود المجتمعات اليمنية والأشخاص المتنقلين مؤثراً فيني ما حييت. وستبقى قصصهم في قلبي".