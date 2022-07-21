البيضاء..أبناء قرية " خبزة" يصدرون بياناً هاماً بشأن تطورات العدوان الحوثي - عشرات القتلى والجرحى وقصف بجميع أنواع الأسلحة

الخميس 21 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرقة الأخبار

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سقط عشرات القتلى والجرحى من أبناء قرية " خبزة" في محافظة البيضاء، جراء الهجوم العسكري لمليشيا الحوثي على المنطقة.

وقال بيان صادر عن أبناء قرية خبزة، إن المنطقة تتعرض للحصار والقصف بجميع أنواع الأسلحة، والطيران المسير، من قبل مليشيا الحوثي منذ قرابة الأسبوع، منتهكةً بذلك القانون الإنساني الدولي.

وناشد أبناء قرية خبزة ، منظمة الصليب الأحمر الدولي، بالتدخل السريع لإنقاذ حياة الجرحى وفتح طريق آمن لإدخال الأدوية والمواد الغذائية للقرية المنكوبة.

وقال بيان صادر عن أبناء قرية خبزة، إن المنطقة تتعرض للحصار والقصف بجميع أنواع الأسلحة، والطيران المسير، من قبل مليشيا الحوثي منذ قرابة الأسبوع، منتهكةً بذلك القانون الإنساني الدولي.

وأشار البيان إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى إرهاب الأطفال والنساء، وتدمير منازل المواطنين.

ومنعت مليشيا الحوثي إسعاف الجرحى، الأمر الذي أدى إلى وفاة عدد منهم نتيجة عدم التمكن من إسعافهم، بسبب الحصار المطبق على القرية.

وحمل أبناء المنطقة، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي قامت بارتكابها بحق سكان القرية، مؤكداً أنها جرائم لن تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي تحاصر قرية "خبزة" التي يقدَّر عدد سكانها بألفي نسمة منذ ثمانية أيام، كما استهدفت الميليشيا خلال اليومين الماضية منازل المدنيين ومزارعهم بقصف عشوائي بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ.