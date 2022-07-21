وزير الدفاع يصل المخا ويطلع على جاهزية وأوضاع قوات خفر السواحل

الخميس 21 يوليو-تموز 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم مستوى الجاهزية في قوات خفر السواحل بمنطقة المخاء بمحافظة تعز. وأشاد وزير الدفاع بالجهود التي تبذلها قوات خفر السواحل والقوات المشتركة في حفظ الأمن البحري ومكافحة جرائم التهريب والقرصنة،

وما تقوم به من ضبط شحنات التهريب ومراقبة المياه والسواحل. وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن عبدالناصر صبيره، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكري اللواء الركن أحمد اليافعي،

وكان في استقباله رئيس عمليات المقاومة الوطنية العميد الركن عبدالرحمن نعمان، استمع الوزير المقدشي من القادة إلى احاطة مختصرة حول أوضاع القوة وخارطة انتشارها..

ناقلا للقادة والجند تحايا فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، والتهاني بعيد الأضحى المبارك. وتطرق الفريق المقدشي إلى استمرار إيران في تمويل ودعم مليشياتها الحوثية بالأسلحة والتقنية والصواريخ الباليستية والطيران المسير وتهريب شحنات النفط والمخدرات، خدمة لمساعي طهران لزعزعة استقرار اليمن والمنطقة ومحاولة فرض الهيمنة على المضائق والممرات البحرية الاستراتيجية.

وأكد التزام الدولة اليمنية وقواتها المسلحة والأمن بواجباتها في محاربة الإرهاب والتهريب بمختلف أشكاله وأنواعه، والتصدي لجرائم المليشيا الحوثية واستهدافاتها المتكررة للسفن واستمرارها في زراعة الألغام البحرية لتهديد الملاحة الدولية.. مشيرا إلى مستوى الاخطار التي تمثلها المليشيا على الأمن البحري.

ونوّه الوزير المقدشي بالدعم والتعاون الذي تقدمة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، لمنع جرائم التهريب وتعزيز قدرات القوات المسلحة وقوات خفر السواحل ورفع كفاءة منتسبيها ورفدها بالخبرات وامدادها بالمعدات.