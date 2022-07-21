مسؤول روسي بارز يعلن عن إلغاء جزئي للاستيراد عبر دول ثالثة

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حذر نائب رئيس الوزراء الروسي، وزير الصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، المصنعين الروس من أن الدولة ستلغي قريبا آلية الاستيراد عبر دول ثالثة لبعض مجموعات السلع.
وقال أثناء زيارته لمعرض المنتجات الصناعية لمنطقة أودمورتيا الروسية، اليوم الخميس: "اليوم يعمل لدينا الاستيراد عبر دول ثالثة. لقد فعلنا ذلك بشكل متعمد من أجل تحقيق التوازن في السوق.
لكن هذا حل مؤقت.
ويجب أن تستعدوا لحقيقة أننا سنلغي قريبا الاستيراد عبر دول ثالثة للمجموعات (من السلع)، عندما نفهم أنه يوجد لدينا ما يكفي من المنتجات الروسية".
من جانبه أشار رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى أهمية جمع المعلومات حول حصة سوق المنتجات الروسية وآفاق تنميتها، موضحا: "يجب أن نعرف حصة السوق. ثم يمكننا بناء استراتيجية لاستبدال الاستيراد عبر دول ثالثة كله. إنه أمر مهم جدا".
وأقرت وزارة الصناعة الروسية الاستيراد عبر دول ثالثة وسط العقوبات الغربية التي أجبرت الشركات الأجنبية على تعليق أو التوقف تماما عن عملها في روسيا.
وكان هذا القرار مؤقتا منذ البداية ويستمر سريان مفعوله حتى نهاية العام الجاري.
وتشمل القائمة المعتمدة من الوزارة أكثر من 50 فئة من السلع، بما فيها السيارات الأجنبية (مثل "فولكسفاغن" و"سكودا" و"تويوتا" وإلى آخرها) والمعدات الإلكترونية (مثل Apple وSiemens وSony وSamsung