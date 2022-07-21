‏‎أوكرانيا تحسم الجدل حول دخول ‎الرئيس العناية المركزة

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نفى السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، سيرجي نيكيفوروف، اليوم الخميس 21 يوليو، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن دخول الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، العناية الطبية المركزة بحالة صحية خطيرة.
وأكد السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، عدم صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن سوء حالة زيلينسكي الصحية ودخوله العناية المركزة، حيث أفادت التقارير بأن رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانشوك، يقوم بمهام رئيس البلاد.
في بيان نشرته "Strana"، على "تلجرام"، جاء فيه: أنه "نفى السكرتير الصحفي الرئاسي سيرجي نيكيفوروف، في تعليق لـ"trana"، الأنباء التي بثت على محطات الإذاعية اليوم، والتي تفيد بأن الرئيس زيلينسكي في حالة خطيرة ودخوله العناية المركزة، وأن واجباته يؤديها رئيس البرلمان الأوكراني".
ووفقًا لخدمة الاتصالات التابعة لأوكرانيا، فقد "هاجم متسللون خوادم وشبكات محطات راديو (TAVR Media) ونشروا خبرًا مزيفًا عن صحة زيلينسكي".
وأشارت المزاعم إلى أن 9 محطات إذاعية تعرضت للهجوم وهي "Hit FM" و"Radio ROKS" و"KISS FM" و"Radio RELAX" و"Melodiya FM" و"Nashe Radio" و"Radio JAZZ" و" Classic Radio" و"Radio Bayraktar".
وفي ذات الوقت، أكدت "TAVR Media" بشكل رسمي أن "المعلومات التي يتم بثها على الهواء من المحطات الإذاعية لا تتوافق مع الواقع". را