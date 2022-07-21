الإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد في عموم محافظات اليمن

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أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن، بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023م، في السابع من أغسطس المقبل في جميع المراحل الدراسية.
ووفقا للقرار الوزاري فإن عملية القيد والتسجيل والانتقال في جميع المراحل الدراسية ستبدأ في الأول اغسطس المقبل، وبدء الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول ستكون يوم الأحد 7 اغسطس.
وأكد وزير التربية والتعليم طارق العكبري، في تصريح صحفي، اليوم،على جميع الإدارات التربوية والتعليمية في جميع المحافظات، بالالتزام والتقيد والتنفيذ بما ورد في التقويم المدرسي للعام الدراسي الجديد 2022/202، مشددا على ضرورة انتظام الإدارات المدرسية الحكومية والأهلية في مدارسهم في 31 يوليو الجاري للتهيئة للعام الدراسي الجديد فيما يكون انتظام دوام هيئة التدريس في 2 أغسطس المقبل.
وبحسب التقويم المدرسي ستجرى اختبارات النقل لنهاية الفصل الدراسي الأول في 20 نوفمبر وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في 4 ديسمبر.
فيما تستأنف الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني، في 12 ديسمبر، وتنتهي في 9 مارس من العام المقبل، على أن تبدأ اختبارات النقل للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 12 مارس، وتنطلق اختبارات الشهادة الثانوية العامة بقسميها "العلمي والأدبي" في 7 مايو 2023م.
اما وزارة التربية بصنعاء فقالت ان العام الدراسي في كل عام وبصورة ثابتة يبدأ وفق التقويم الهجري في 20 ذو الحجة للتهيئة وتسجيل الطلبة وانتظام الإدارات المدرسية.
أما الدراسة الفعلية وانتظام الطلبة تبدأ من بداية السنة الهجرية (محرم)، وتنتهي في (شعبان)، بمعدل(141) يوما دراسيا فعليا.