قيادات الدولة تعزي في وفاة مناضل كبير كان أول محافظ لمحافظة عدن بعد الإستقلال.. تعرف عليه

الخميس 21 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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توفي امس الاربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أول محافظ للمدينة، بعد اعلان استقلال الجنوب، المناضل أبو بكر شفيق عن عمر ناهز 89 عاما.

وبعثت قيادات الدولة برقيات العزاء بوفاة المناضل أبو بكر شفيق اول محافظ لمحافظة عدن بعد الاستقلال، بعد صراع مع المرض.

بتاريخ 17 ديسمبر 1967م أصدر الرئيس قحطان الشعبي قراراً يقضي بتعيين محافظين ، كان من ضمنهم أبو بكر شفيق، محافظ المحافظة الأولى (عدن).

ولد أبو بكر في حارة القاضي، إحدى الحارات الشهيرة بمدينة كريتر العتيقة، جنوبي عدن، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1933، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة بازرعة القريبة من منزله.

اجتذب النضال الوطني الجزء الأكبر من حياة أبوبكر، الأب لستة أبناء، 3 ذكور ومثلهم إناث؛ إذ بدأ العمل العسكري والفدائي بشكل سرّي لمقاومة الاحتلال البريطاني، على الرغم من شغله منصب المشرف على عمليتي الشحن والتفريغ في ميناء التواهي، منذ 1952 وحتى 1963.

وبعث الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة إلى عائلة المناضل أبوبكر شفيق، الذي وأفاه الأجل الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن بعد سنوات حافلة بالتضحية والعطاء.

وأعرب الرئيس باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عن بالغ حزنه برحيل المناضل الكبير أبوبكر شفيق، أول محافظ لمحافظة عدن بعد استقلال جنوب الوطن.

وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمناقب ومآثر الفقيد، وكفاحه الدؤوب كمثال لرائد الكفاح المخلص لقضايا شعبه، ووطنه، في سبيل الحرية والاستقلال.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور المحافظ شفيق في العمل الوطني النزيه على مدى السنوات التي اعقبت ثورة 14 اكتوبر المجيدة، قائلا إن اليمن خسر برحيله أحد أبرز رجاله الأوفياء.

وأعرب عن خالص العزاء والمواساة للشعب اليمني بهذا المصاب الاليم، سائلا الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

إلى ذلك بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الفقيد المناضل أبوبكر شفيق، الذي وافته المنية في العاصمة المؤقتة عدن عقب حياة حافلة بالنضال والتضحيات والعطاء وخدمة الوطن.

ونوه الدكتور العليمي في برقية العزاء، بمناقب ومآثر الفقيد التي جسدها خلال مراحل النضال والكفاح في سبيل الانتصار للوطن ونيل الحرية والاستقلال، وذلك خلال مسيرة حياته النضالية.. قائلا “إن الوطن خسر برحيل المناضل الكبير أبوبكر شفيق أحد الرموز المخلصين الذين أفنوا جل حياتهم في سبيل الوطن والقضايا الوطنية وإعلاء قيم الحرية”.

وعبر عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور العليمي في ختام برقيته، عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة وذوي ومحبي الفقيد بهذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل أبوبكر شفيق، الذي يعد أول محافظ لعدن بعد استقلال جنوب الوطن، والذي وافاه الأجل بعد سنوات حافلة بالعطاء والتضحية.

ونوه رئيس الوزراء، في برقية وجهها إلى عائلة المناضل ابو بكر شفيق، بمناقب ومآثر الفقيد، ومسيرته الحافلة بالعطاء والنضال الوطني، وما سطره إلى جانب الرعيل الأول من المناضلين من بطولات في سبيل الحرية والاستقلال.. مؤكداً أن الوطن خسر برحيله أحد رجاله الأوفياء والمخلصين.

وقدم رئيس الوزراء العزاء للشعب اليمني وأسرة الفقيد ورفاقه وجميع محبيه بهذا المصاب الجلل.. داعياً الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهته بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر،، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الوطني أبوبكر شفيق أول محافظ لمحافظة عدن بعد الاستقلال، الذي انتقل الى رحمه ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.

وأشاد الدكتور بن دغر بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية وتضحياته البطولية، التي شهدتها ساحات النضال السياسي والعسكري، كان في كليهما قائدًا مقدامًا، ومناضلًا جسورًا، فمن الحركة الناصرية، إلى الجبهة القومية، فدائيًا بل قائدًا للعمل الفدائي، ومن الجبهة القومية إلى قيادة العاصمة المحافظة عدن.

وعبر الدكتور بن دغر عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد بهذا المصاب الجلل، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون.