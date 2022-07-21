مليشيا الحوثي ترتكب «عيب أسود» بحق عشرات النساء في حجة ومصادر حقوقية توجه رسالة لأحرار وشرفاء المحافظة

الخميس 21 يوليو-تموز 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشفت مصادر حقوقية عن اختطاف مليشيا الحوثي، المدعومة من ايران، عشرات النساء في محافظة حجة (شمال اليمن) ومداهمة عدد من منازل المواطنين، دون معرفة الأسباب.

وفي التفاصيل قال المحامي والحقوقي هادي وردان، ان مدينة حجة شهدت الأيام الماضية حملة مداهمات للمنازل واختطاف عشرات النساء والزج بهن في سجن النصيرية المركزي دون أي سبب مسوغ قانوني.

وخاطب وردان وهو عضو فريق الرصد باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في منشور على صفحته في فيسبوك- اطلع عليه محرر مأرب برس- ابناء ورجال محافظة حجة متسائلا:هل يحصل هذا في محافظة حجة المشهور اهلها بالشهامة والنخوة؟ هل فعلا غاب دور الرجال والأحرار والشرفاء؟.

ودعا وردان المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى اتخاذ موقف واضح و إدانة هذه الجريمة الدخيلة والنادرة على المجتمع.

وتساءل المحامي وردان قائلا: ما الذي يجري في المدينة التاريخية والمسالمة(حجة) ؟ ماذا يدور خلف الكواليس؟ وماذا تريد المليشيات من ابناء هذه المحافظة؟ موجها كلامه الى كل احرار وشرفاء محافظة حجة.

كما دعا من وصفهم بشرفاء المحافظة من لديهم معلومات حول ما حدث الى تقديمها، لايقاف تلك الايادي العابثة بأعراض اليمنيين، حسب تعبيره.

وقدرت بعض المصادر عدد النساء اللواتي تم اختطافهن بنحو 90 امرأة، في حين لم يعرف اسباب ما حدث، فيما وصف ناشطون اختطاف النساء بالجريمة النكراء والعيب الأسود.