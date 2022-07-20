رسميا.. برشلونة يقدم مهاجمه الجديد ليفاندوفسكي

الأربعاء 20 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قدم نادي برشلونة رسميا نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي القادم من بايرن ميونخ، وذلك خلال حفل خاص أقيم اليوم الأربعاء، في معسكر الفريق الإعدادي في الولايات المتحدة.

وأعرب رئيس برشلونة، خوان لابورتا، عن امتنانه بانتقال روبرت ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة، أثناء تقديم المهاجم البولندي، بقوله: "أشكرك ومرحبا بك في برشلونة، هذا الرجل قدم مجهودا استثنائيا للقدوم إلى هنا".

وأضاف: "الأمر لم يكن سهلا، ونحن نشعر بالفخر الشديد لرغبتك في الانضمام إلينا، نحن بحاجة إليك، أنت نجم ولدينا توقعات مرتفعة بشأنك".

وتابع: "نريد أن نزيد من تنافسية الفريق، ونحن نتطور بشكل جيد، أريد أن أشكر الإدارة الرياضية على عملهم، وأنهم جعلوا هذا التوقيع ممكن، نحن نعيد برشلونة من جديد إلى المنصة العالمية".

وبدوره قال ليفاندوفسكي: "اسمي روبرت، وأنا من بولندا وأعيش في برشلونة، هناك جودة وإمكانيات كبيرة في الفريق".

وواصل: "أنا في ناد جيد، لدينا الكثير من العمل لنقوم به، وأنا سعيد للغاية، أجريت الحصص التدريبية الأخيرة مع زملائي، وأنا مستعد لخوض المباراة المقبلة، آمل أن أسجل الكثير من الأهداف، هذا هو التحدي الخاص بي".

واختتم ليفاندوفسكي: "في كرة القدم، من المهم أن تملك رغبة الفوز، وأعتقد أنني في المكان الصحيح للقيام بذلك".