مليشيات الانقلاب تحشد مقاتليها من 3 محافظات وتنقلهم بإتجاه هذه المحافظة

الأربعاء 20 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر محلية اليوم الاربعاء بان مليشيات الحوثي الانقلابية دفعت خلال الايام القليلة الماضية بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه محافظة تعز .

وأضافت المصادر لمأرب برس بان عشرات الاطقم الحوثة نقلت تلك التعزيزات العسكرية من محافظة إب وصنعاء وذمار باتجاه جبهات محافظة تعز.

المصادر وأوضحت ايضاً بان غالبية تلك العناصر هي من الاطفال الذين تم استقطابهم من قبل الجماعة الحوثية خلال الشهور القليلة الماضية وعملت على تلويث افكارهم بثقافة مسيرة التكفير الحوثية بعد تدريبهم في معسكراتها.

وياتي هذا التحشيد الحوثي على وقع تصريحات صحفية لقيادات حويثة رفيعة تتضمن عزم المليشيات لاستئناف العمليات العسكرية ورفضها ضمنياً لتمديد الهدنة الأممية التي اوشكت على الانتهاء.