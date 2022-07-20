الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية بعدد من المحافظات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبَرَدِ أحيانا على محافظات ( المهرة، حضرموت، شبوة، أبين والبيضاء) وتمتد الي إجزاء من محافظتي مارب والجوف. وقال المركز في نشرته اليومية، إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحيانا على المرتفعات الجبلية لمحافظات ( لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجه، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة) وقد تطال الأمطار أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال. وحذر المركز الوطني للأرصاد، المواطنين في المحافظات المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية. ونبه إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسهول الساحلية بسبب الرياح المثيرة للأترية والرمال. كما حذر من الانهيارات للمنازل والحصون الطينية والإنزلاقات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية، لافتا إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج لمرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب.