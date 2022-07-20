العميد الركن طارق صالح يلتقي بوزير الدفاع ويطالب برفع الجاهزية العسكرية والاستعدادات لكل الاحتمالات

الأربعاء 20 يوليو-تموز 2022 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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اشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة الدفاع..مثمناً النجاحات التي حققتها وتحققها في سياق المعركة الوطنية ضد المشروع الإيراني وادواته الحوثية.

واكد العميد طارق صالح، خلال لقائه ، اليوم، وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، على أهمية رفع الجاهزية والكفاءة تحسباً لكل الاحتمالات، وعدم السماح لمليشيا الحوثي الارهابية باستغلال التزام الحكومة بالهدنة لتحقيق أي اختراق..

مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود في التدريب والتأهيل المستمر لكافة التشكيلات القتالية. واطلع العميد طارق صالح، من وزير الدفاع والوفد المرافق له على طبيعة نتائج زياراته التفقدية للمحاور العسكرية في محافظات أبين والضالع وتعز والساحل الغربي، بتكليف من مجلس القيادة.

من جانبه أكد وزير الدفاع، أن الترتيبات تسير وفق الخطط المعدة لرفع الجاهزية والاستعداد لأية خيارات تفرضها مليشيا الحوثي..معبراً عن اعتزازه بما شاهده من قوة منظمة متماسكة في الساحل الغربي..منوهاً إلى أن تجربة القوات المشتركة كأصطفاف وطني بقيادة موحدة وعمليات مشتركة تشكل نموذجاً يحتذى به.

حضر اللقاء قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، و رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ونائب رئيس هيئة الدعم اللوجستي اللواء الركن علي الفضلي ، ونائب رئيس هيئة العمليات العميد الركن عباس ناجي ، ووكيل وزارة الداخلية اللواء الركن عبدالناصر صبيره.