العميد الركن طارق صالح يلتقي بوزير الدفاع ويطالب برفع الجاهزية العسكرية والاستعدادات لكل الاحتمالات مجلس القيادة الرئاسي يتجاهل موعد الوديعة البنكية و يشكو تراخي المجتمع الدولي.. تفاصيل اجتماع رئاسي بمحافظة عدن تقرير مستقل: استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن “سيئة بشكل غير مقبول” وفاة واصابة 3 أشخاص بحريق في مخيم للنازحين بمارب التطبيع يدخل في مراحل جديدة… دولة عربية وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد حرب إبادة.. بيان هام لقيادة محافظة البيضاء حول ما يحدث في قرية خبزة الطيران الملكي السعودي يتدخل ويسهل عودة حجاج يمنيين الى ديارهم «صورة» توقيت مباريات المنتخب اليمني في كأس العرب للشباب والقناة الناقلة المحافظات المتوقع أن تشهد هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة التحالف العربي يرد على مزاعم خرقه للهدنة في اليمن
اشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة الدفاع..مثمناً النجاحات التي حققتها وتحققها في سياق المعركة الوطنية ضد المشروع الإيراني وادواته الحوثية.
واكد العميد طارق صالح، خلال لقائه ، اليوم، وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، على أهمية رفع الجاهزية والكفاءة تحسباً لكل الاحتمالات، وعدم السماح لمليشيا الحوثي الارهابية باستغلال التزام الحكومة بالهدنة لتحقيق أي اختراق..
مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود في التدريب والتأهيل المستمر لكافة التشكيلات القتالية. واطلع العميد طارق صالح، من وزير الدفاع والوفد المرافق له على طبيعة نتائج زياراته التفقدية للمحاور العسكرية في محافظات أبين والضالع وتعز والساحل الغربي، بتكليف من مجلس القيادة.
من جانبه أكد وزير الدفاع، أن الترتيبات تسير وفق الخطط المعدة لرفع الجاهزية والاستعداد لأية خيارات تفرضها مليشيا الحوثي..معبراً عن اعتزازه بما شاهده من قوة منظمة متماسكة في الساحل الغربي..منوهاً إلى أن تجربة القوات المشتركة كأصطفاف وطني بقيادة موحدة وعمليات مشتركة تشكل نموذجاً يحتذى به.
حضر اللقاء قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، و رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ونائب رئيس هيئة الدعم اللوجستي اللواء الركن علي الفضلي ، ونائب رئيس هيئة العمليات العميد الركن عباس ناجي ، ووكيل وزارة الداخلية اللواء الركن عبدالناصر صبيره.