وفاة واصابة 3 أشخاص بحريق في مخيم للنازحين بمارب

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توفي نازح وأصيب اثنان آخران، إثر اندلاع حريق في مخيم للنازحين بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).
وقال بيان صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومي)، اليوم، إن حريقاً نشب في خيمة للنازحين في مخيم الروضة، يوم الاثنين الفائت، تسبب بوفاة رب الأسرة ويُدعى (دارس المقدم) وإصابة زوجته وأختها.
وأوضح أنه ونتيجة العواصف الشديدة التي تسببت في انكسار عمود خشبي للخيمة في الوقت التي كانت ربة الأسرة تطهو الطعام، حيث سقط العمود على نار الطبخ واشتعلت الخيمة.
وأشار إلى أن رب الأسرة أصيب بحروق من الدرجة الأولى توفي على إثرها، فيما أصيبت زوجته وأختها بحروق من الدرجة الثانية.
وإلى جانب الخسائر البشرية، تسبب الحريق بإتلاف الخيمة وأثاثها حسب البيان.
وسبق أن تسببت حرائق مماثلة في المخيمات بسقوط ضحايا من النازحين.