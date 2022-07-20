التطبيع يدخل في مراحل جديدة… دولة عربية وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد

الأربعاء 20 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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وقع المغرب، أول مذكرة تفاهم رسمية له مع إسرائيل، بشأن الملكية الفكرية، على هامش مشاركته في مؤتمر المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في جنيف.

أوضح إيال دافيد، نائب رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، أنه "تم التوقيع على أول مذكرة تفاهم رسمية بين المغرب واسرائيل بشأن الملكية الفكرية، بحضور مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ونظيره الاسرائيلي"، لافتا إلى أن الاتفاقية تراهن عليها اسرائيل لـ"تعزيز الابتكار والعلاقات بين المبتكرين بالمغرب وإسرائيل.

وجرت مراسم التوقيع المشتركة، التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، والسفيرة المندوبة الدائمة لإسرائيل بجنيف، ميراف إيلون شاهار، بحضور العديد من رؤساء البعثات الدبلوماسية وشخصيات تمثل المنظمات الدولية بجنيف.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في المغرب، عبد العزيز ببقيقي: "المغرب ملتزم ببناء منظومة قوية للملكية الفكرية، قناعة منه بأن الملكية الفكرية تلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والتكنولوجية، لاسيما في هذه الظروف الصعبة"، موضخا أن "المغرب اعتمدت، مؤخرا، إستراتيجية جديدة 2022-2026 لتعزيز منظومة الملكية الفكرية في المغرب، من أجل دعم أرضية الابتكار والانخراط بشكل أفضل في أهداف التنمية المستدامة"

وأشارت ميراف إيلون شاهار إلى أن "الاتفاقية ستتيح للمقاولين والمبتكرين بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة للأجيال القادمة في كل من إسرائيل والمغرب".

وتابعت: "نحن نقدر هذا التعاون الثنائي وسنسعى من أجل توسيع نطاقه ليشمل المشهد متعدد الأطراف برمته من جنيف".

هذا ورأى عمر زنيبر أن "إسرائيل والمملكة المغربية تخطوان اليوم سويا خطوة تاريخية في إطار نشاط وآفاق المنظمة العالمية للملكية الفكرية، من خلال الاعتماد على إعادة إطلاق علاقاتنا الثنائية".

وأضاف: "مذكرة التفاهم هذه تشهد على رغبتنا في تطوير تعاوننا وشراكتنا في مجال الابتكار، الإبداع والتكنولوجيات المتطورة، واستهداف المجالات الأساسية بالنسبة لإسرائيل والمغرب، من قبيل تدبير المياه، والفلاحة، والعلوم، والتكنولوجيا والتنافسية