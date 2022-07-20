حرب إبادة.. بيان هام لقيادة محافظة البيضاء حول ما يحدث في قرية خبزة

الأربعاء 20 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أدانت قيادة محافظة البيضاء، اليوم الأربعاء، الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية التابعة لإيران في منطقة خبزة بمديرية القريشية بالبيضاء، والتي تمثلت في حصار المنطقة منذ قرابة أسبوع، وشنها يوم أمس الثلاثاء، حرباً ظالمة أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين الأبرياء.

وقالت قيادة محافظة البيضاء التابعة للحكومة الشرعية، في بيان لها، إن مليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، بمنعها إسعاف الطفلة آية الصراري 13 عاما، وإن أبناء منطقة خبزة صاروا عرضة لعمليات القتل والإبادة الممنهجة من قبل مليشيات الحوثي.

وأضاف البيان، أن مثل هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين تشكل تهديداً حقيقاً للسلام في اليمن في ظل سريان الهدنة الأممية الهشة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وطالب البيان بإدانة صريحة لجرائم المليشيات الحوثية في محافظة البيضاء من قبل المبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن، داعياً منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية إلى القيام بواجبهم في ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي لوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين من أبناء محافظة البيضاء.

واليوم قالت مصادر محلية لمأرب برس ان مليشيا الحوثي اقتحمت قرية خبزة وفجرت عدد من منازل المواطنين.