الطيران الملكي السعودي يتدخل ويسهل عودة حجاج يمنيين الى ديارهم «صورة»

الأربعاء 20 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعادت القوات المسلحة الملكية السعودية يوم الثلاثاء حجاج بيت الله من أبناء محافظة سقطرى اليمنية الى ديارهم بعد تأديتهم فريضة الحاج لهذه العام .

وأقلت الرحلة 90 حاج وحاجة من مطار جده بالمملكة الى مطار سقطرى بعد تأديتهم مناسك الحج ، لتخفيف من مشقة السفر التي تستغرق عدة أيام.

وثمن الحجاج من ابناء سقطرى جهود الاشقاء في السعودية وتعاونهم في تسهيل سفرهم وعودتهم الى المحافظة،وفق وكالة سبأ الحكومية.