حرب إبادة.. بيان هام لقيادة محافظة البيضاء حول ما يحدث في قرية خبزة الطيران الملكي السعودي يتدخل ويسهل عودة حجاج يمنيين الى ديارهم «صورة» توقيت مباريات المنتخب اليمني في كأس العرب للشباب والقناة الناقلة المحافظات المتوقع أن تشهد هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة التحالف العربي يرد على مزاعم خرقه للهدنة في اليمن عاجل: مليشيا الحوثي تقتحم قرية خبزة بالبيضاء وتشرع في تفجير المنازل قوات الامن اليمنية تضبط مصنع لانتاج الخمور كييف تعلن تحضير ضربة موجعة لموسكو.. والأخيرة تقول: ردّنا سيكون مزلزلاً مركز الملك سلمان يوقع مشروعاً لكفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصادياً في اليمن انتفاضة قبلية مسلحة ترعب جماعة الحوثي والقبائل تحقق انتصاراً وتسيطر على هذه المناطق
مأرب برس ينشر جدول مباريات المنتخب اليمني في بطولة كأس العرب للشباب 2022 التي تنطلق في السعودية اليوم الاربعاء:
الجــولة الاولــى
اليمن × الأردن
يوم السبت القادم 23/7/2022
الساعة 5:00 عصرا
على قناة السعودية الرياضية
الجــولة الـثانية
الامارات × اليمن
26/7/2022 يوم الثلاثاء
الساعة 9:00م
على قناة السعودية الرياضية