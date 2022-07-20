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توقيت مباريات المنتخب اليمني في كأس العرب للشباب والقناة الناقلة

الأربعاء 20 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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مأرب برس ينشر جدول مباريات المنتخب اليمني في بطولة كأس العرب للشباب 2022 التي تنطلق في السعودية اليوم الاربعاء: 

الجــولة الاولــى

اليمن × الأردن

يوم السبت القادم 23/7/2022

الساعة 5:00 عصرا

على قناة السعودية الرياضية

الجــولة الـثانية

 الامارات × اليمن

26/7/2022 يوم الثلاثاء 

الساعة 9:00م

على قناة السعودية الرياضية

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