توقيت مباريات المنتخب اليمني في كأس العرب للشباب والقناة الناقلة

الأربعاء 20 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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مأرب برس ينشر جدول مباريات المنتخب اليمني في بطولة كأس العرب للشباب 2022 التي تنطلق في السعودية اليوم الاربعاء:

الجــولة الاولــى

اليمن × الأردن

يوم السبت القادم 23/7/2022

الساعة 5:00 عصرا

على قناة السعودية الرياضية

الجــولة الـثانية

الامارات × اليمن

26/7/2022 يوم الثلاثاء

الساعة 9:00م

على قناة السعودية الرياضية