التحالف العربي يرد على مزاعم خرقه للهدنة في اليمن

الأربعاء 20 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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نفى التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاربعاء، شن أي غارة جوية في محافظة الضالع(جنوب)، ردا على ادعاءات الحوثيين، مساء الثلاثاء.

وقال التحالف، في بيان مقتضب، إن مزاعم الحوثيين تنفيذ ضربات جوية في الضالع عارية عن الصحة، مؤكداً أن عملياته توقفت مع بدء سريان الهدنة مطلع أبريل/ نيسان الماضي.

وأكد التحالف ايضا أن قواته تتخذ وتدعم كافة الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية.

وكانت مليشيا الحوثي قد اتهمت التحالف بشن ثلاث غارات جوية في محافظة الضالع.