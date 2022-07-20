قوات الامن اليمنية تضبط مصنع لانتاج الخمور

الأربعاء 20 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، أنها تمكنت من ضبط مصنع خمر بلدي، بمديرية القطن.

وقالت، أنها قامت بمداهمة موقع المصنع بعد تلقيها المعلومات الكافية، وضبطت شخصين بحوزتهم الخمر البلدي ومعدات متكاملة لتعاطي مادة الشبو المخدر حيث تم ايداعهم السجن لاستكمال باقي الاجراءات.

ويأتي هذا بعد انطلاق حملة أمنية بقيادة إدارة أمن وادي حضرموت، تستهدف متعاطي الخمور وترويجها، وملاحقة اشخاص مطلوبين أمنيا.