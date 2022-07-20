كييف تعلن تحضير ضربة موجعة لموسكو.. والأخيرة تقول: ردّنا سيكون مزلزلاً مركز الملك سلمان يوقع مشروعاً لكفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصادياً في اليمن انتفاضة قبلية مسلحة ترعب جماعة الحوثي والقبائل تحقق انتصاراً وتسيطر على هذه المناطق كارثة دخيلة ونادرة.. مليشيات الحوثي تختطف 90 فتاة وتقوم بنقلهن الى هذا المكان حصاد خروقات مليشيات الحوثي للهدنة الأممية خلال 48 ساعة تصريحات نارية قد تثير الشارع التونسي…. الغنوشي بعد 10 ساعات من التحقيق: فخورون باستقلال القضاء وماضون مع الشعب التونسي في مقاطعة في لقاء بوتين مع إردوغان ورئيسي… تفاصيل قمة طهران و تحدد مصير العملية التركية في سوريا ورسائل إلى هامة لدول الغرب انعقاد اجتماع رفيع المستوى بين المملكة وعمان والإمارات وبريطانيا وأمريكا لمناقشة الوضع في اليمن وخرج بتوصيات هامة وكيل وزارة الأوقاف يكشف عن تحركات جديدة نجحت في تسريع وتسهيل خروج حجاج بلادنا مكتب الصحة في مأرب…. المستشفيات الحكومية استقبلت 6755حالة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مشروعاً مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اليمن لكفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصادياً بمحافظات عدن ولحج ومأرب، يستفيد منها 536 يتيماً بالإضافة إلى 166من الأسر المعيلة للأيتام بشكل مباشر، و 1.162 فردًا بشكل غير مباشر.
وقع المشروع مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، بمقر المركز في الرياض.