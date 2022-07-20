مركز الملك سلمان يوقع مشروعاً لكفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصادياً في اليمن

الأربعاء 20 يوليو-تموز 2022 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس - سبأ

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مشروعاً مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اليمن لكفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصادياً بمحافظات عدن ولحج ومأرب، يستفيد منها 536 يتيماً بالإضافة إلى 166من الأسر المعيلة للأيتام بشكل مباشر، و 1.162 فردًا بشكل غير مباشر.

وقع المشروع مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، بمقر المركز في الرياض.