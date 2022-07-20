انتفاضة قبلية مسلحة ترعب جماعة الحوثي والقبائل تحقق انتصاراً وتسيطر على هذه المناطق

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سيطر مسلحون قبليون بمحافظة البيضاء وسط اليمن، على أحد الجبال المهمة بعد مواجهات مع جماعة الحوثي.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحي القبائل سيطروا الثلاثاء، على جبل "الثعالب" القريب من قرية "خبزة" بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء.
وأضافت المصادر أن مواجهات مسلحة اندلعت بين المسلحين القبليين وبين جماعة الحوثي، عقب حصار فرضته الأخيرة على قرية "خبزة" منذ أكثر من أسبوع، الأمر الذي دفعهم للمواجهات لفك الحصار على قريتهم.
وأشارت المصادر إلى فك الحصار الخانق على القرية، في الوقت الذي لجأت الجماعة لشن قصف عنيف على قرية "خبزة" الأمر الذي أدى لمقتل طفلة وإمرأة.