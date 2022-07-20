كارثة دخيلة ونادرة.. مليشيات الحوثي تختطف 90 فتاة وتقوم بنقلهن الى هذا المكان

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قال مصدر حقوقي، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران اعتقلت في ظرف أيام زهاء 90 فتاة من محافظة حجة شمال غربي اليمن، وقامت باقتيادهن إلى أحد سجونها المركزية بالمحافظة.
وأفاد هادي وردان، عضو فريق الرصد باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أن مدينة حجة شهدت خلال الأيام الماضية "حملة مداهمات بيوت ومنازل واختطاف عشرات الفتيات".
وأضاف وردان، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن عدد من تم اختطافهن من قِبل مليشيا الحوثي "يزيد عن تسعين فتاة وبدون أي سبب أو مسوغ قانوني".
وأوضح أن الفتيات اللاتي اعتقلن من قِبل المليشيا الحوثية الإرهابية جرى نقلهن إلى "سجن النصيرية المركزي"، داعياً المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى اتخاذ "موقف واضح في إدانة هذه الكارثة الدخيلة والنادرة".