حصاد خروقات مليشيات الحوثي للهدنة الأممية خلال 48 ساعة

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ارتكبت مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، 186 خرقاً للهدنة الأممية يومي الأحد والأثنين (17- 18 يوليو) في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومارب.
وتوزّعت بين 71 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و33 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و27 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و25 خرقاً غرب محافظة حجة، و21 خرقاً في جبهات محور تعز، و7 خروقات شرق حزم الجوف، وخرقان في جبهات محافظة صعدة حسب ما ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة.
وفي مقدّمة الخروقات محاولات تسلل نفّذتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه موقع عسكرية جنوب مارب ومواقع عسكرية جبهة بني حسن غرب حجة، وأفشلتها قوات الجيش بكفاءة.
وتنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش في مختلف الجبهات بالمدفعية والعيارات وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد ثلاثة من أبطال الجيش وإصابة 15 آخرين.
كما نشطت المليشيا الحوثية في استحداث مواقع ونصب عيارات وقناصة، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.