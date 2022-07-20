في لقاء بوتين مع إردوغان ورئيسي… تفاصيل قمة طهران و تحدد مصير العملية التركية في سوريا ورسائل إلى هامة لدول الغرب

الأربعاء 20 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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انعقدت في طهران، أمس (الثلاثاء)، قمة روسية - تركية - إيرانية يُفترض أن يتحدد بموجب نتائجها مسار العملية العسكرية التركية المرتقبة شمال سوريا.

وفي حين أكد الأتراك تمسّكهم بالهجوم ضد «قوات سوريا الديمقراطية» التي يعتبرونها إرهابية، كرر الإيرانيون موقفهم المعارض، قائلين إن «أي هجوم عسكري (في شمال سوريا) سيضر بتركيا وسوريا ولن يعود بالنفع أو يخدم إلا الإرهابيين فقط»، حسب ما قال المرشد الإيراني علي خامنئي خلال استقباله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ورغم أن التركيز في قمة قادة روسيا وتركيا وإيران، انصب على الوضع في سوريا، فإن تشابك الملفات منح القمة أهمية إضافية انعكست في ترتيب جدول الأعمال للرؤساء وفي اتساع دائرة النقاشات لتشمل فضلاً عن العلاقات الثنائية، ملفات إقليمية ودولية على رأسها الموضوع الأوكراني وملف إيران النووي.

واستهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشاطه في طهران بلقاء مع الرئيس إبراهيم رئيسي انتقل بعده الطرفان لعقد اجتماع مع المرشد خامنئي.

ثم عقد بوتين اجتماعاً منفصلاً مع إردوغان سبق انطلاق أعمال القمة الثلاثية المخصصة للشأن السوري.

ومهّدت موسكو للقمة بتوجيه رسائل إلى الغرب وفقا لتعليق محللين في روسيا رأوا أن تركيز الكرملين على تأكيد عمق العلاقات مع طهران، كان متعمداً في ظل السجالات القائمة حالياً في الغرب حول السياسات الإيرانية والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة لطهران.

وشدد إردوغان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني، على تمسك تركيا بوحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل مسار آستانة للحل السياسي في سوريا