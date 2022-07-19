وكيل وزارة الأوقاف يكشف عن تحركات جديدة نجحت في تسريع وتسهيل خروج حجاج بلادنا

الثلاثاء 19 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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ثمن وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الخضر الرباش، دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية في زيادة الطاقة التشغيلية في منفذ الوديعة لتسريع خروج حجاج بلادنا ومنع أي ازدحام..

وقال الوكيل الرباش في تصريح صحفي: تم متابعة قيادة وزارة الحج وقيادة أمن الطرق وقيادة منفذ الوديعة في المملكة ، حيث تم زيادة الطاقة التشغيلية لطاقم المنفذ السعودي في الجوازات والجمارك مما يسهل سرعة إنجاز خروج الحجاج ويحد من أي ازدحام، وقد تم إنجاز ما يقارب 6000 معاملة لحجاج بلادنا خلال ثلاثة أيام ودخولهم أرض الوطن.

وأشار الوكيل بأن غرفة العمليات في مكتب شؤون حجاج اليمن في متابعة مستمرة لحل جميع الإشكاليات والعراقيل الطارئة لحجاج بلادنا وهناك تنسيق مشترك مع الأشقاء في هذا الشأن..

ونوه الوكيل إلى أن توجيهات معالي الوزير الشيخ محمد بن عيضة شبيبة تقضي بتوفير كافة سبل الراحة لحجاج بلادنا ومتابعتهم حتى وصولهم بسلام إلى أرض الوطن.