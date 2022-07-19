وكيل وزارة الأوقاف يكشف عن تحركات جديدة نجحت في تسريع وتسهيل خروج حجاج بلادنا مكتب الصحة في مأرب…. المستشفيات الحكومية استقبلت 6755حالة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك الباحثون يحققون اكتشافا بمثابة فتح كبسولة زمنية من القرن التاسع عشر السيسي يزور دولة أوروبية هي الأولى لرئيس مصري منذ 35 سنه الدفاع الأميريكية تكشف خطتها لمواجهة صواريخ روسيا والصين التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وزير الدفاع يصدر توجيها خاصا بجرحى الجيش ويجتمع بقادة محور تعز.. تفاصيل ما الدعوة التي وجهها الرئيس العليمي فور عودته الى عدن وماذا قال عن قمة جدة؟ تسريب صوتي لمسئول عربي سابق تؤكد تبعية المليشيات لإيران اتحاد كرة القدم اليمني يتخذ عدد من القرارات شملت اعفاء مدرب منتخب الناشئين قوات موالية للانتقالي تزعزع أمن محافظة شبوة.. مصادرنا تكشف ماحدث في عاصمة المحافظة ومصير قائد القوات الخاصة بعد محاولة اغتياله
ثمن وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الخضر الرباش، دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية في زيادة الطاقة التشغيلية في منفذ الوديعة لتسريع خروج حجاج بلادنا ومنع أي ازدحام..
وقال الوكيل الرباش في تصريح صحفي: تم متابعة قيادة وزارة الحج وقيادة أمن الطرق وقيادة منفذ الوديعة في المملكة ، حيث تم زيادة الطاقة التشغيلية لطاقم المنفذ السعودي في الجوازات والجمارك مما يسهل سرعة إنجاز خروج الحجاج ويحد من أي ازدحام، وقد تم إنجاز ما يقارب 6000 معاملة لحجاج بلادنا خلال ثلاثة أيام ودخولهم أرض الوطن.
وأشار الوكيل بأن غرفة العمليات في مكتب شؤون حجاج اليمن في متابعة مستمرة لحل جميع الإشكاليات والعراقيل الطارئة لحجاج بلادنا وهناك تنسيق مشترك مع الأشقاء في هذا الشأن..
ونوه الوكيل إلى أن توجيهات معالي الوزير الشيخ محمد بن عيضة شبيبة تقضي بتوفير كافة سبل الراحة لحجاج بلادنا ومتابعتهم حتى وصولهم بسلام إلى أرض الوطن.