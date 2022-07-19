مكتب الصحة في مأرب…. المستشفيات الحكومية استقبلت 6755حالة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 19 يوليو-تموز 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استقبلت المستشفيات الحكومية التي خصصها مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب للمناوبة خلال إجازة عيد االأضحى المبارك 6755 حالة، بينها 1979 حالة استقبلتها أقسام الطوارئ.

ووفق تقرير صادر عن غرفة العمليات بمكتب الصحة فقد استقبلت المستشفيات المناوبة 330 حالة ولادة، و33طفل وطفله حصلو على خدمات الحاضنه.

وأجرت 82 عملية جراحية، بينما استقبلت العيادات الخارجية 4776 حالة، و25حالة غسيل كلوي.

وأشار التقرير بأن المستشفيات الحكومية خلال إجازة العيد قامت بإجراء6932 فحصاً تنوع بين الأشعة.(تلفزونيه. XR.واشعه مقطعيه) والفحص المختبري وتخطيط قلب للحالات التي استقبلتها.

وقدمت المستشفيات الحكومية خدماتها الطبية لـ 177 مصابا بجروح، توزعت على 67 حالة إصابة بحوادث مرورية، و40 إصابة جراء السقوط، و5إصابة بطلق ناري.

و37تسمم غذائي و28حاله حروق وجروح ووفق التقرير فقد استقبل مستشفى كرى العام 1860 حالة، ومستشفى 26 سبتمبر بالجفينه 489حالة، ومستشفى العطير الخيري 759حالة، ومستشفى حريب العام 770حالة ، ومستشفى الشهيد أحمد جحزه بالروضه 332حاله ومستشفى الوحدة بالحصون 1150حالة، ومستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة 1395 حالة طوارئ توليدية.

يذكر أن هذه الأرقام غير شاملة للخدمات الطبية المقدمة لهيئة مستشفى مأرب العام والمستشفى العسكري.