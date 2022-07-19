السيسي يزور دولة أوروبية هي الأولى لرئيس مصري منذ 35 سنه

الثلاثاء 19 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أكد سفير مصر في صربيا باسل صلاح، على أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة بلغراد، والتي تعتبر تاريخية وهي أول زيارة لرئيس مصري منذ 35 عاما.

وأضاف سفير مصر في بلغراد أن الجانب الصربي يولي أهمية خاصة وكبيرة لهذه الزيارة باعتبارها تمثل تدشينا لتعاون متصاعد في الفترة القادمة بين البلدين في جميع المجالات.

وأوضح السفير المصري، أن السيسي سيلتقي خلال الزيارة مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش وسيتم عقد جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين لبحث مختلف الملفات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية التي تهم مصر وصربيا، كما ستشمل الزيارة عقد منتدي لرجال الأعمال في مصر وصربيا بحضور عدد كبير من المستثمرين بالجانبين لبحث فرص زيادة الاستيراد والتصدير بين البلدين خلال الفترة المقبلة وانشاء وتنفيذ مشروعات مشتركة.

واختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارته إلى دولة ألمانيا اليوم الثلاثاء، وتوجه إلى العاصمة الصربية بلغراد في زيارة ثنائية رسمية الأولى من نوعها