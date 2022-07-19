الباحثون يحققون اكتشافا بمثابة فتح كبسولة زمنية من القرن التاسع عشر السيسي يزور دولة أوروبية هي الأولى لرئيس مصري منذ 35 سنه الدفاع الأميريكية تكشف خطتها لمواجهة صواريخ روسيا والصين التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وزير الدفاع يصدر توجيها خاصا بجرحى الجيش ويجتمع بقادة محور تعز.. تفاصيل ما الدعوة التي وجهها الرئيس العليمي فور عودته الى عدن وماذا قال عن قمة جدة؟ تسريب صوتي لمسئول عربي سابق تؤكد تبعية المليشيات لإيران اتحاد كرة القدم اليمني يتخذ عدد من القرارات شملت اعفاء مدرب منتخب الناشئين قوات موالية للانتقالي تزعزع أمن محافظة شبوة.. مصادرنا تكشف ماحدث في عاصمة المحافظة ومصير قائد القوات الخاصة بعد محاولة اغتياله قمة جدة للأمن والتنمية.. هل يربح الجميع؟ أوكرانيا تكشف تسلمها سلاحا أمريكيا قد روسيا و يدفعها لرد عنيف
أكد سفير مصر في صربيا باسل صلاح، على أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة بلغراد، والتي تعتبر تاريخية وهي أول زيارة لرئيس مصري منذ 35 عاما.
وأضاف سفير مصر في بلغراد أن الجانب الصربي يولي أهمية خاصة وكبيرة لهذه الزيارة باعتبارها تمثل تدشينا لتعاون متصاعد في الفترة القادمة بين البلدين في جميع المجالات.
وأوضح السفير المصري، أن السيسي سيلتقي خلال الزيارة مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش وسيتم عقد جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين لبحث مختلف الملفات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية التي تهم مصر وصربيا، كما ستشمل الزيارة عقد منتدي لرجال الأعمال في مصر وصربيا بحضور عدد كبير من المستثمرين بالجانبين لبحث فرص زيادة الاستيراد والتصدير بين البلدين خلال الفترة المقبلة وانشاء وتنفيذ مشروعات مشتركة.
واختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارته إلى دولة ألمانيا اليوم الثلاثاء، وتوجه إلى العاصمة الصربية بلغراد في زيارة ثنائية رسمية الأولى من نوعها