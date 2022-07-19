ما الدعوة التي وجهها الرئيس العليمي فور عودته الى عدن وماذا قال عن قمة جدة؟

الثلاثاء 19 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بعد عودته الى العاصمة المؤقتة عدن امس الاثنين، دعوته للمكونات السياسية اليمنية، إلى الالتفاف حول هدف استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها المدمرة، ضمن جهد متواز مع ترميم علاقاتنا الإقليمية والدولية، واستثمار القدرات المهدرة، وأي فرص متاحة في هذا السياق.

وعاد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية أجرى خلالها مشاورات على هامش أعمال القمم العربية الأميركية، التي استضافتها مدينة جدة مطلع هذا الأسبوع.

وشملت الزيارة الرئاسية، محادثات مع مسؤولين أميركيين، حول مستجدات الأوضاع اليمنية، وفرص تحقيق السلام والاستقرار في البلاد بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية، والدولية.

وعرض الرئيس، الموقف الرسمي من جهود السلام الجارية، والضغوط الأميركية والدولية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني للتعاطي الجاد مع تلك الجهود والمبادرات، وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها.

وأشاد الرئيس في تصريح لوكالة (سبأ) بالموقف العربي والأميركي الموحد الذي تمخض عن قمم جدة لصالح القضية اليمنية، ومرجعيات الحل الشامل، المبادرة الخليجية، ومقررات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 2216، والتشديد على إلزام المليشيات الحوثية بتنفيذ بنود الهدنة بموجب الإعلان الأممي، وفتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز، والمحافظات الأخرى.

كما أشاد بالتوافق العربي والدولي بشأن ضرورة الحفاظ على استقرار اليمن، وأهمية ذلك لأمن المنطقة، وحرية التجارة عبر الممرات البحرية الاستراتيجية، ولا سيما باب المندب ومضيق هرمز.

وعاد إلى العاصمة المؤقتة عدن رفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عضوا المجلس عبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي.